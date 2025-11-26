Το Ράλλυ Ακρόπολις ψάχνει νέες ειδικές στην Πελοπόννησο – Έχετε να προτείνετε;

Το Ακρόπολις κατηφορίζει νότια στο Λουτράκι για το 2026 και ήδη έχει ξεκινήσει η χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής

Η ποικιλομορφία της Πελοποννήσου σε ότι αφορά σε ανάγλυφο και σύσταση εδάφους, έχει οδηγήσει τους διοργανωτές του EKO Acropolis Rally σε εξορμήσεις… κάτω από το αυλάκι, για επιτόπου αυτοψίες, σε σημεία ενδιαφέροντος.

Σκοπός είναι φυσικά να βρεθούν νέες ειδικές διαδρομές για τον αγώνα που θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου του 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά από πέντε χρόνια, όπου το EKO Rally Acropolis είχε ως έδρα την Λαμία, αυτή τη φορά, η πόλη – σημείο αναφοράς του αγώνα, θα είναι το Λουτράκι.

Για τις ανάγκες αυτής της ιδιόμορφης ανίχνευσης στα χώματα της Πελοποννήσου, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν ένα Toyota Land Cruiser 250 με diesel κινητήρα 2.8 λίτρων, που αποδίδει 205 ίππους.

⛰️ Αναζητώντας νέες ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο… Τις τελευταίες ημέρες βρεθήκαμε στην Πελοπόννησο, για επιτόπιες αυτοψίες σε περιοχές με ενδιαφέρον για ειδικές διαδρομές. Η περιοχή και η ποικιλία των εδαφών προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, τις οποίες αξιολογούμε… pic.twitter.com/bp4bLLg9Lo — EKO Acropolis Rally (@AcropolisRally) November 26, 2025

