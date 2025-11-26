quattroruote-icon
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Το Ράλλυ Ακρόπολις ψάχνει νέες ειδικές στην Πελοπόννησο – Έχετε να προτείνετε;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-rally-akropolis-psachnei-nees-eidikes-stin-peloponniso-echete-na-proteinete-784464

Το Ακρόπολις κατηφορίζει νότια στο Λουτράκι για το 2026 και ήδη έχει ξεκινήσει η χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής

Η ποικιλομορφία της Πελοποννήσου σε ότι αφορά σε ανάγλυφο και σύσταση εδάφους, έχει οδηγήσει τους διοργανωτές του EKO Acropolis Rally σε εξορμήσεις… κάτω από το αυλάκι, για επιτόπου αυτοψίες, σε σημεία ενδιαφέροντος.

Σκοπός είναι φυσικά να βρεθούν νέες ειδικές διαδρομές για τον αγώνα που θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου του 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά από πέντε χρόνια, όπου το EKO Rally Acropolis είχε ως έδρα την Λαμία, αυτή τη φορά, η πόλη – σημείο αναφοράς του αγώνα, θα είναι το Λουτράκι.

Για τις ανάγκες αυτής της ιδιόμορφης ανίχνευσης στα χώματα της Πελοποννήσου, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν ένα Toyota Land Cruiser 250 με diesel κινητήρα 2.8 λίτρων, που αποδίδει 205 ίππους.

Tags
#EKO Acropolis Rally
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις