Βγήκαν τα ορεκτικά! Πάρτε μια πρώτη γεύση «Ακρόπολις» με τα οn board πλάνα από το shakedown (video)

Τα πληρώματα στη «γενική πρόβα» – δοκιμή, πριν την επίσημη έναρξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025

Το rally shakedown είναι μια σύντομη ειδική διαδρομή που πραγματοποιείται λίγο πριν την έναρξη ενός αγώνα ράλι, με στόχο να ελέγξουν οι οδηγοί και οι ομάδες ότι όλα λειτουργούν σωστά στο αυτοκίνητο – κάτι σαν «γενική δοκιμή» πριν τον αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το shakedown τουλάχιστον τρεις φορές, με χρονομετρημένα όλα τα περάσματα. Τα αποτελέσματα δεν μετρούν για την τελική κατάταξη.

Από το πρωί έχει ξεκινήσει λοιπόν το shakedown του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 και τα πληρώματα αμολύθηκαν με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τους σε γρήγορους ρυθμούς στις διαδρομές που εχουν καθοριστεί. Ήδη, οι παρουσιαστές τουλάχιστον, όπως μπορείτε να ακούσετε και στο video… δεν την παλεύουν με τη ζέστη και είναι ακόμα πρωί…

Εντυπωσιακή επίσης, η παρουσλια αρκετών θεατών!

