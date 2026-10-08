WRC: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 2027 – Πότε είναι το Ράλλυ Ακρόπολις;

Το WRC ανακοίνωσε το ημερολόγιο του 2027 με 15 αγώνες. Δείτε πότε θα διεξαχθεί το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και όλες τις ημερομηνίες.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ μπαίνει το 2027 σε μία από τις σημαντικότερες σεζόν των τελευταίων ετών, με 15 αγώνες σε πέντε ηπείρους, νέους τεχνικούς κανονισμούς και σημαντικές αλλαγές στο ημερολόγιο. Ανάμεσα στους 15 σταθμούς βρίσκεται φυσικά και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο διατηρεί τη θέση του στο WRC και θα αποτελέσει τον έβδομο γύρο της σεζόν.

Ο ελληνικός αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 24 έως 27 Ιουνίου 2027, ανοίγοντας ουσιαστικά το καλοκαιρινό σκέλος των ευρωπαϊκών χωμάτινων αγώνων. Θα ακολουθεί τρεις διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους σε Κροατία, Κανάρια Νησιά και Ιαπωνία.

Έτσι, τα ελληνικά χώματα θα αποτελέσουν την επιστροφή του WRC στις χωμάτινες επιφάνειες και την αρχή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού ευρωπαϊκού καλοκαιριού. Μετά το Ακρόπολις ακολουθούν το νέο Ράλλυ Ιταλίας στις 8-11 Ιουλίου, η Εσθονία στις 22-25 Ιουλίου και η Φινλανδία από τις 29 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου.

WRC 2027 με 15 αγώνες και σημαντικές επιστροφές

Το ημερολόγιο του 2027 είναι διευρυμένο στους 15 γύρους και περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές αλλαγές. Η σεζόν θα ξεκινήσει, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο στις 21-24 Ιανουαρίου, ενώ το φινάλε θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία στις 25-28 Νοεμβρίου.

Μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις είναι η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στο WRC για πρώτη φορά από το 1988. Το Ράλλυ Ηνωμένων Πολιτειών τοποθετείται στις 26-29 Αυγούστου και αποτελεί μέρος της προσπάθειας του πρωταθλήματος να ενισχύσει την παρουσία του σε μία από τις σημαντικότερες αγορές του κόσμου.

Εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή του WRC στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά από το 2019. Αυτή τη φορά δεν επιστρέφει το γνωστό Wales Rally GB, αλλά το νέο Ράλλυ Σκωτίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου. Το νέο χωμάτινο ράλλυ θα έχει ως βάση το Αμπερντίν και θα χρησιμοποιεί δασικές ειδικές διαδρομές στη βορειοανατολική Σκωτία.

Νέα προσθήκη αποτελεί επίσης το Ράλλυ Ιταλίας, το οποίο μεταφέρει τη δράση στην περιοχή του Λάτσιο, με τη Ρώμη να βρίσκεται στο επίκεντρο και τον αγώνα να πραγματοποιείται σε ασφάλτινες ειδικές διαδρομές.

Η μεγάλη αλλαγή του 2027 βρίσκεται στα ίδια τα αυτοκίνητα

Το νέο ημερολόγιο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή το 2027 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων τεχνικών κανονισμών WRC27. Πρόκειται για μία ουσιαστική επανεκκίνηση της κορυφαίας κατηγορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, με τη FIA να επιχειρεί να μειώσει σημαντικά το κόστος συμμετοχής και να προσελκύσει περισσότερους κατασκευαστές και ομάδες.

Οι νέοι κανονισμοί επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τη μορφή των αυτοκινήτων, ενώ η δυνατότητα κατασκευής και homologation ενός WRC27 αυτοκινήτου δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ανεξάρτητοι κατασκευαστές και tuners μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτοκίνητο για την κορυφαία κατηγορία.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί μεταβατικό πλαίσιο ώστε κατά τις σεζόν 2027 και 2028 κατάλληλα αυτοκίνητα Rally2 με ειδικό Rally2-WRC-Kit να μπορούν να αγωνιστούν δίπλα στα νέα WRC27. Στόχος είναι ένα μεγαλύτερο και περισσότερο ανταγωνιστικό πεδίο συμμετοχών, περιορίζοντας παράλληλα το οικονομικό εμπόδιο που χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια την κορυφαία κατηγορία.

Το πρόγραμμα του WRC για το 2027

Γύρος Αγώνας Ημερομηνίες 1 Ράλλυ Μόντε Κάρλο 21-24 Ιανουαρίου 2 Ράλλυ Σουηδίας 18-21 Φεβρουαρίου 3 Ράλλυ Σαφάρι Κένυας 18-21 Μαρτίου 4 Ράλλυ Κροατίας 8-11 Απριλίου 5 Ράλλυ Καναρίων Νήσων 6-9 Μαΐου 6 Ράλλυ Ιαπωνίας 3-6 Ιουνίου 7 ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 24-27 Ιουνίου 8 Ράλλυ Ιταλίας 8-11 Ιουλίου 9 Ράλλυ Εσθονίας 22-25 Ιουλίου 10 Ράλλυ Φινλανδίας 29 Ιουλίου-1 Αυγούστου 11 Ράλλυ Ηνωμένων Πολιτειών 26-29 Αυγούστου 12 Ράλλυ Σκωτίας 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 13 Ράλλυ Παραγουάης 21-24 Οκτωβρίου 14 Ράλλυ Χιλής – Μπιομπίο 4-7 Νοεμβρίου 15 Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας 25-28 Νοεμβρίου

Το Ακρόπολις παραμένει σταθερό σημείο του WRC

Η Ελλάδα παραμένει λοιπόν στον παγκόσμιο χάρτη των ράλλυ και μάλιστα σε μια χρονιά κατά την οποία το πρωτάθλημα επιχειρεί να διευρύνει σημαντικά τη διεθνή του παρουσία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης χαρακτήρισε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής αθλητικής ιστορίας, σημειώνοντας ότι η παρουσία του στο διευρυμένο πρόγραμμα δίνει στην Ελλάδα ακόμη μία ευκαιρία να αναδείξει την αγωνιστική της παράδοση και τα τοπία της.

Από την πλευρά της FIA, η διεύρυνση του ημερολογίου συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική ανάπτυξης του πρωταθλήματος. Η επιστροφή σε παραδοσιακές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν την πρόθεση του WRC να ενισχύσει ξανά την παγκόσμια απήχησή του.

Το 2027 επομένως δεν φέρνει απλώς ακόμη μία σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Φέρνει νέα αυτοκίνητα, νέους κανονισμούς, νέους αγώνες και ένα από τα μεγαλύτερα ημερολόγια των τελευταίων ετών, με το Ράλλυ Ακρόπολις να διατηρεί κεντρική θέση σε αυτή τη νέα εποχή.

Τι κρατάμε;