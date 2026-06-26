Ξεκίνησε η δράση στο χώμα με την ειδική στους Βωξίτες

«Απόβαση» στη Στερά Ελλάδα και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 βρίσκεται στο στοχείο του: χώμα, πέτρες και σκόνη!

Το «απόβαση» δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά, αφού μετά την ολοκλήρωση της Υπερειδικής στο Ελληνικό εχθές, τα αυτοκίνητα κατευθύθηκαν προς το λιμάνι της Κορίνθου, όπου και επιβιβαζόμενα στο Superfast IV μεταφέρθηκαν στην άλλη πλευρά του Κορινθιακού ακτοπλοϊκώς και συγκεκριμενα στο λιμάνι της Ιτεάς.

Ειδική Διαδρομή: Βωξίτες

Μήκος: 22,97 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 26°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Σκληρό και μπόσικο χώμα

«Γνώριμα» τα λιμέρια για το Ράλλυ Ακρόπολις και ήδη έχουμε την ολοκλήρωση της ιστορικής ειδικής στους Βωξίτες. Ο Adrien Fourmaux πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο, με τον Thierry Neuville να σημειώνει τον δεύτερο ταχλυτερι χρόνο. Οι δύο οδηγοί της Hyundai έκαναν λοιπόν το 1-2 με τον Neuville να είναι επικεφαλής της γενικής 0,7 δλ. μπροστά από τον ομόσταυλο του.

Ο Sebastien Ogier ακολουθεί τρίτος, μόλις ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, την ώρα που ο Oliver Solberg είχε κλατάρισμα με αποτέλεσμα να χάσει περισσότερο από ένα λεπτό.

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Ήταν δύσκολα με το καθάρισμα της ειδικής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Καθαρίζαμε πολύ. Το περιμέναμε, αλλά είχε πολύ μπόσικο, πέτρες και βράχια. Θα είναι μια μεγάλη μέρα για εμάς».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Απλώς οδηγούσα και είχα κλατάρισμα, δεν κατάλαβα τίποτα. Έτσι απλά. Είναι απίστευτο».

Κλατάρισμα εμπρός αριστερά

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Είναι περίεργες συνθήκες, για να καταλάβεις που πρέπει να πιέσεις και που να προφυλάξεις το αυτοκίνητο».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Πολύ μπόσικο, χάνεις χρόνο. Δεν πιέσαμε πολύ. Θα είναι ένας μεγάλος αγώνας».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Θα είναι μεγάλος αγώνας. Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο, ήμουν πολύ προσεκτικός σε κάποια σημεία, πίεσα σε άλλα, προσπαθώ να βρω το ρυθμό μου».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Έψαχνα πρόσφυση και είχα λίγο θέμα με την ισορροπία του αυτοκινήτου. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν για τα πρώτα αυτοκίνητα στο δρόμο. Σήμερα πρέπει να μείνουμε μακριά από προβλήματα, για μια καλή θέση εκκίνησης αύριο».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Είναι δύσκολο να γνωρίζεις εκ των προτέρων τον σωστό ρυθμό. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερο χρόνο, αλλά έμεινα συγκεντρωμένος και προφύλαξα τα ελαστικά».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Ήταν δύσκολη ειδική, δύσκολο να βρεις πρόσφυση και να μη χάσεις τις γραμμές. Όλα μπορούν να συμβούν με τα κλαταρίσματα και ίσως πιέσουμε λίγο περισσότερο».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Ίσως μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Άλλα είναι μεγάλο ράλλυ, δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε ρίσκο. Η επόμενη ειδική είναι μεγάλη».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Στο τέλος της ειδικής, έχασε αέρα το εμπρός αριστερό ελαστικό. Είναι δύσκολο να καταλάβεις που ακριβώς συνέβη».

Απώλεια πίεσης στο εμπρός αριστερά ελαστικό

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Γνωρίζαμε την ειδική, είχε ακόμη καθάρισμα, αλλά είναι μια ωραία ειδική».