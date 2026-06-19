Υπερειδική Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την Υπερειδική του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο Ελληνικό.

Η Υπερειδική Διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο The Ellinikon Sports Park φέρνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένους δρόμους γύρω από το The Ellinikon.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 08:00 έως τις 22:00, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της Υπερειδικής και την καλύτερη διαχείριση της προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών. Η βασική σύσταση της Αστυνομίας προς το κοινό είναι να χρησιμοποιήσει Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποφεύγοντας τη μετάβαση με Ι.Χ. στην περιοχή.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο Ελληνικό

Στο πλαίσιο των μέτρων για την Υπερειδική Διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων την Πέμπτη 25 Ιουνίου, από τις 08:00 έως τις 22:00, στις εξής οδούς:

Αεροπορίας , στο τμήμα μεταξύ των οδών Λαμίας και της εισόδου του The Ellinikon.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λαμίας και της εισόδου του The Ellinikon. Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ της 29ης οδού και της εισόδου του The Ellinikon.

Οι ρυθμίσεις αφορούν την περιοχή πέριξ του The Ellinikon, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, όπου θα πραγματοποιηθεί η EKO Super Special Stage, το πρώτο αγωνιστικό σκέλος του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους θεατές

Η Αστυνομία ζητά από τους θεατές να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δηλαδή Μετρό, Τραμ και λεωφορεία. Η σύσταση αυτή δεν είναι τυπική, καθώς η Υπερειδική στο Ελληνικό αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό θεατών, με αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρόσβαση με ΜΜΜ είναι και η πιο ασφαλής επιλογή για όσους θέλουν να αποφύγουν καθυστερήσεις, αναζήτηση στάθμευσης και πιθανές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κοντά στον χώρο της διαδρομής. Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση των θεατών έχει ήδη προβλεφθεί ενίσχυση της εξυπηρέτησης μέσω Τραμ, με ειδική μέριμνα για την προσέλευση και την αποχώρηση από το The Ellinikon Sports Park.

Πού δεν πρέπει να σταθμεύσουν οι οδηγοί

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και κίνδυνοι τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί καλούνται να μη σταθμεύουν:

στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ,

, στη Λεωφόρο Αλίμου ,

, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η επισήμανση είναι σημαντική, καθώς αυτοί οι άξονες θα δεχθούν αυξημένη κυκλοφορία πριν και μετά την Υπερειδική. Η στάθμευση σε σημεία που δεν επιτρέπεται μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, να επιβαρύνει την κυκλοφορία και να δυσκολέψει τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης ή μέσων μαζικής μεταφοράς.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι κινηθούν με αυτοκίνητο

Παρότι η βασική οδηγία είναι η χρήση ΜΜΜ, όσοι κινηθούν με αυτοκίνητο θα πρέπει να σταθμεύουν μόνο σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόχειρα σημεία στάθμευσης πάνω σε λεωφόρους, πεζοδρόμια, εισόδους, ράμπες ή σημεία που μπορούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί πρέπει επίσης να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων. Την ημέρα της Υπερειδικής, η κυκλοφορία στην περιοχή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την προσέλευση, τις ανάγκες ασφαλείας και τη ροή του κόσμου προς το The Ellinikon Sports Park.

Γιατί οι ρυθμίσεις ξεκινούν από το πρωί

Η Υπερειδική θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης, με το πρώτο ζευγάρι αγωνιστικών αυτοκινήτων να ξεκινά στις 19:05. Ωστόσο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αρχίζουν από τις 08:00, καθώς η προετοιμασία ενός αγώνα αυτού του επιπέδου απαιτεί ασφαλή διαμόρφωση της περιοχής αρκετές ώρες πριν από την έναρξη.

Η Υπερειδική στο Ελληνικό δεν είναι μια απλή εκδήλωση δρόμου. Πρόκειται για αγωνιστική διαδρομή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, με ανάγκες ασφαλείας, ελεγχόμενες ροές θεατών, ζώνες πρόσβασης, τεχνικές υποδομές και διεθνή τηλεοπτική κάλυψη. Για αυτό και οι διακοπές κυκλοφορίας δεν περιορίζονται μόνο στην ώρα του αγώνα.

Η Υπερειδική στο Ελληνικό και η προσέλευση του κοινού

Η EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park αποτελεί το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Η διαδρομή θα είναι ασφάλτινη, μήκους 1.860 μ., με διπλή χάραξη και δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για σωστή διαχείριση της προσέλευσης. Η προτεινόμενη ώρα άφιξης για τους θεατές είναι περίπου στις 16:30, ώστε να υπάρχει χρόνος για πεζή μετακίνηση προς τις οριοθετημένες ζώνες θέασης και για την αποφυγή συνωστισμού κοντά στην ώρα εκκίνησης.

Με δεδομένες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η χρήση Μετρό, Τραμ και λεωφορείων δεν είναι απλώς πιο άνετη επιλογή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι θεατές μπορούν να φτάσουν πιο οργανωμένα στον χώρο και να αποχωρήσουν με λιγότερη ταλαιπωρία.

Τι κρατάμε;