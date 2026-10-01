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Επίσημο: Η Ford επιστρέφει στο WRC το 2028

ΠΕΜΠΤΗ | 01.10.2026
Autotypos Team
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Η Ford Racing επιβεβαίωσε την επιστροφή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), με ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο

Η Ford Racing ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) ως εργοστασιακή ομάδα από το 2028, με ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο που θα είναι έτοιμο για την έναρξη της σεζόν 2029. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το τέλος της 14ετούς απουσίας της Ford ως πλήρους εργοστασιακού κατασκευαστή στη διοργάνωση.

Τις λεπτομέρειες παρουσίασαν στην Σαρδηνία ο πρόεδρος της Ford Europe, Jim Baumbick, και ο παγκόσμιος διευθυντής της Ford Racing, Mark Rushbrook, μαζί με εκπροσώπους του WRC.

«Το ράλι είναι εκεί όπου ο χαρακτήρας της Ford δοκιμάζεται σκληρότερα και όπου γενιές φιλάθλων μοιράζονται τη συγκίνηση του να βλέπουν ένα αυτοκίνητο να αντιμετωπίζει το αδύνατο», δήλωσε ο Baumbick. «Θέλουμε η επόμενη γενιά των ευρωπαϊκών μας οχημάτων να κουβαλά το ίδιο ασυμβίβαστο πνεύμα. Αποκρίσιμο, που εμπνέει εμπιστοσύνη και ανταμείβει στην οδήγηση στους δρόμους της καθημερινότητας».

Συνεργασία με την M-Sport και νέα γενιά αυτοκινήτων

Η Ford θα συνεργαστεί ξανά με την M-Sport, διατηρώντας τη σχέση που ξεκίνησε το 1997. Το νέο Rally1 θα προέλθει από ένα από τα πέντε multi-energy, rally-bred μοντέλα παραγωγής που θα παρουσιαστούν το 2028 και το 2029.

«Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το “rally-bred” για εμάς δεν είναι απλώς marketing», πρόσθεσε ο Baumbick. «Δεν μιλάμε για styling. Είναι μια υπόσχεση προς τους πελάτες μας. Θέλουμε να μεταφέρουμε την ψυχή, την απόκριση και τις δυνατότητες του ράλι σε αυτά τα οχήματα».

Ο Rushbrook σημείωσε: «Καθώς γιορτάζουμε τα 125 χρόνια της Ford Racing, η 50ετής κληρονομιά μας στο WRC ξεχωρίζει ως μία από τις πιο περήφανες στιγμές μας, λόγω της άμεσης σύνδεσης με τα διασκεδαστικά και συναρπαστικά αυτοκίνητα που προέκυψαν από αυτό. Ανυπομονούμε να αγωνιστούμε ξανά στο ράλι από το 2028 και μετά».

Το χρονοδιάγραμμα

Το πλάνο προβλέπει:

  • Το 2027 η Ford θα αρχίσει ξανά να στηρίζει την M-Sport, ώστε να αγωνιστεί με Ford Fiesta υπό τους νέους κανονισμούς
  • Το 2028 θα υπάρξει πλήρης εργοστασιακή υποστήριξη (engineering, powertrain, αεροδυναμική, δοκιμές), παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου αυτοκινήτου
  • Το 2029 θα κάνει ντεμπούτο το ολοκαίνουργιο εργοστασιακό Rally1, που θα βασίζεται απευθείας στο επερχόμενο portfolio rally-bred οχημάτων της Ford Europe

Πηγή: DirtFish.com / Αρχική φωτό: WRC.com

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#Ford#WRC
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