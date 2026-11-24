Η Peugeot 9X8 έδωσε στο Μπαχρέιν τον τελευταίο της αγώνα. Στη Formula E, η Opel ετοιμάζεται για ένα παράδοξο ντεμπούτο, αφού η πρώτη της σεζόν θα είναι και η τελευταία.

Όταν έπεσε η καρό σημαία στις 8 Ώρες του Μπαχρέιν τον Νοέμβριο, η Peugeot ετοίμαζε ήδη την 9X8 του 2027. Τελικά, εκείνος ο αγώνας έκλεισε το κεφάλαιο του γαλλικού Hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Η Stellantis επιβεβαίωσε την αποχώρηση για την οποία είχαμε γράψει πριν από λίγες ημέρες. Η Peugeot σταματά άμεσα, ενώ η Opel και η Citroën θα τρέξουν κανονικά στη Formula E το 2026-27 και θα αποχωρήσουν το καλοκαίρι.

Η 9X8 που ετοίμαζε η Peugeot για το 2027 δεν θα φτάσει καν στην εκκίνηση

Η Peugeot επέστρεψε στους αγώνες αντοχής το 2022 με ένα πρωτότυπο που αναγνώριζες με την πρώτη ματιά. Από την ουρά της 9X8 έλειπε κάτι που έμοιαζε αυτονόητο για αυτοκίνητο του Le Mans, η πίσω αεροτομή. Η αεροτομή προστέθηκε στην πορεία και η 9X8 ανέβηκε συνολικά τέσσερις φορές στο βάθρο του WEC, με καλύτερο αποτέλεσμα τη δεύτερη θέση στο Fuji το 2025. Στο Le Mans, οι τρεις νίκες της Peugeot εξακολουθούν να ανήκουν στην 905, που κέρδισε το 1992 και το 1993, και στην πετρελαιοκίνητη 908 του 2009.

Για τους ανθρώπους της Peugeot Sport, η απόφαση ήρθε ενώ η επόμενη εκδοχή της 9X8 βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Η ομάδα, μάλιστα, είχε προγραμματίσει χειμερινές δοκιμές στην Ευρώπη και είχε επιλέξει τους οδηγούς της για το 2027. Δυστυχώς, το αυτοκίνητο με το οποίο υπολόγιζε να διεκδικήσει την τέταρτη νίκη της Peugeot στις 24 Ώρες του Le Mans δεν θα φτάσει καν στην εκκίνηση.

Η Opel θα κάνει ντεμπούτο στη Formula E γνωρίζοντας πότε φεύγει

Στη Formula E, η απόφαση βρίσκει την Opel λίγο πριν από την πρώτη της εκκίνηση. Η 13η σεζόν σηματοδοτεί την πρεμιέρα των μονοθεσίων τέταρτης γενιάς, των Gen4, για τα οποία η Stellantis εξέλιξε νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Η Opel έστησε από την αρχή τη δική της ομάδα και εμπιστεύτηκε τα δύο μονοθέσια στους Mitch Evans και Théo Pourchaire. Οι δυο τους θα έχουν τελικά μία μόνο σεζόν για να φέρουν αποτέλεσμα με τα χρώματα της γερμανικής μάρκας.

Η Citroën θα ολοκληρώσει την ίδια αγωνιστική χρονιά με τους Nick Cassidy και Jean-Éric Vergne. Στη δική της περίπτωση, όμως, το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα ανήκει στη Monaco Sports Group. Έτσι, ακόμη και μετά την αποχώρηση της γαλλικής μάρκας, η ομάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στο grid με άλλη μορφή το 2027-28.

Γιατί συνεχίζει η Lancia στα ράλι και πού πηγαίνουν οι μηχανικοί;

Η Lancia θα παραμείνει στα ράλι. Το πρόγραμμά της βασίζεται στην πώληση και την υποστήριξη αγωνιστικών αυτοκινήτων για ιδιωτικές ομάδες, μια δραστηριότητα που η Stellantis θέλει να ενισχύσει. Παράλληλα, ο όμιλος συνδέει την αποχώρηση από το WEC και τη Formula E με το σχέδιο FaSTLAne 2030, που δίνει προτεραιότητα στα νέα μοντέλα παραγωγής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής Le Figaro, η λειτουργία της Stellantis Motorsport κοστίζει στον όμιλο περίπου 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Η αποχώρηση από το WEC και τη Formula E θα περιορίσει τις δαπάνες σε μια περίοδο που η Stellantis καταγράφει ζημιές στην Ευρώπη. Ο όμιλος δεν έχει ανακοινώσει πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει από τις δύο αποχωρήσεις.

Για τους λίγο περισσότερους από 200 εργαζομένους του αγωνιστικού τμήματος, πρόθεση του ομίλου είναι να βρεθούν νέες θέσεις εντός Stellantis. Μέρος της δουλειάς των μηχανικών θα περάσει από τα αγωνιστικά πρωτότυπα στα σπορ αυτοκίνητα δρόμου. Εκτός από τα ειδικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της Alfa Romeo και της Maserati, η Stellantis Motorsport θα έχει ρόλο στην εξέλιξη των επόμενων Peugeot GTi, Lancia HF, Opel GSE και Alfa Romeo Veloce.