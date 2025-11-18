F1: 5 βασικές πληροφορίες πριν τον αγώνα του Λας Βέγκας

Ενώ η σεζόν της F1 μπαίνει στην τελευταία κρίσιμη καμπή της, έφτασε η ώρα να δούμε που βρισκόμαστε πριν την τελική ευθεία που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή

Λίγες ημέρες πριν παρακολουθήσουμε το Grand Prix στο Λας Βέγκας, όλα είναι ακόμα ρευστά και η μάχη μεταξύ των, Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν αναμένεται να κορυφωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλες «μάχες» που λαμβάνουν χώρα εκτός ασφάλτου.

Ας πάρουμε λοιπόν λίγο χρόνο για να εξετάσουμε όλα τα «μέτωπα», λίγο πριν παρακολουθήσουμε την τρίτη έκδοση του αγώνα στους δρόμους του κοσμοπολίτικου Λας Βέγκας.

Ο Νόρις, η κορυφή και οι… μνηστήρες

Μετά από μια θριαμβευτική εμφάνιση στο Μεξικό, ο Λάντο Νόρις απέδειξε για άλλη μια φορά πως αυτή είναι η χρονιά του με τις δύο pole στο Ιντερλάγκος. Μπορεί ο ρυθμός του να μην ήταν τόσο κυριαρχικός αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Λάντο Νόρις έκανε τη δουλειά και αύξησε την απόσταση του από τον δεύτερο, Όσκαρ Πιάστρι, στους 24 βαθμούς. Αυτό σημαίνει πως ο βρετανός μπορεί να τερματίσει δεύτερος, πίσω από τον ομόσταυλό του στη McLaren, στους υπόλοιπους τρεις αγώνες και το Sprint του Κατάρ, φτάνοντας και πάλι στον πολυπόθητο πρώτο τίτλο οδηγών της καριέρας του.

Από την άλλη πλευρά, ο Πιάστρι έδειξε σημάδια προόδου σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, αλλά λάθη και ποινές τον κράτησαν πίσω. Ένα Σ/Κ «καθαρό» από λάθη θα μπορούσε να βάλει φωτιά στην αναμέτρηση μεταξύ των δύο οδηγών της McLaren, λίγους γύρους πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα υπάρχει και κάποιος άλλος που… καιροφυλακτεί.

Ας μην υπολογίζουμε χωρίς τον… ξενοδόχο

Φυσικά αναφερόμαστε στον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος συνεχίζει να ονειρεύεται τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο οδηγών παρ’ ότι βρίσκεται 49 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Γιατί όχι άλλωστε; Μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν οδηγό που ξεκίνησε από τα pits στη Βραζιλία και τελικά τερμάτισε… 3ος, μια ανάσα πίσω από τον Kimi Antonelli, ο οποίος πιθανότατα θα υπέκυπτε στην πίεση του Φερστάπεν άμα ο τελευταίος είχε άλλον ένα γύρο στη διάθεσή του.

Ο Φερστάπεν καλείται να είναι απλά ο… εαυτός του στο Λας Βέγκας, ελπίζοντας σε κάποιο «πισωγύρισμα» του Λάντο Νόρις, κάτι που θα του επέτρεπε να ψαλιδίσει τη διαφορά με τον βρετανό. Η συγκεκριμένη πίστα δεν είναι από τις αγαπημένες της McLaren, με τον superstar της Red Bull να τερματίζει πρώτος εκεί το 2023 και μπροστά από τον Λάντο Νόρις το 2024.

Ο ρόλος της Mercedes

Ομάδα η οποία «γλυκοκοιτάζει» τους δρόμους της πόλης του Λας Βέγκας και δίκαια, αφού οι οδηγοί της κυριάρχησαν εκεί πέρσι, με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει πρώτος και τον Χάμιλτον να τερματίζει δεύτερος, παρ’ ότι ξεκίνησε… 10ος. Η Mercedes συνηθίζει να ευδοκιμεί στις πιο δροσερές συνθήκες και φέτος στο Λας Βέγκας η θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας να τρίβουν σίγουρα τα χέρια τους.

Μια καλή εμφάνιση από την ομάδα του Toto Wolff θα παίξει τον δικό της ρόλο στο να κρίνει τον φετινό τίτλο οδηγών, ενώ θα έβαζε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της Ferrari για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά και το διπλό DNF της ιταλικής ομάδας στο Ιντερλάγκος.

Αυτοί που περιμένουν ακόμα στα… pits

Εκτός από αυτούς που αγωνίζονται ήδη, υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν υπομονετικά στα «pits»: πρόκειται για τις δύο ομάδες που θα μπουν στο grid το 2026, δηλαδή την Cadillac και την Audi. Η τελευταία παρουσίασε πριν λίγες ημέρες το livery που θα κοσμεί το εξωτερικό των μονοθέσιών της από του χρόνου, με τα εμβληματικά χρώματα να ξυπνούν μνήμες από τα χρόνια κυριαρχίας της σε Λε Μαν και WRC. Οι Γερμανοί δεν… έρχονται απλά για να γράψουν μια συμμετοχή, αλλά για να καταφέρουν να κυριαρχήσουν σε άλλο ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, κυνηγώντας τα κατορθώματα του «αιωνίου» εχθρού τους, της Mercedes.

Άλλη μια ομάδα που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της του χρόνου είναι η Cadillac, με τις προσπάθειες πολλών χρόνων τελικά να καρποφορούν. Η αμερικάνικη ομάδα δεν διαθέτει ακόμα δικούς της κινητήρες και θα προμηθεύεται από τη Ferrari στα πρώτα της βήματα στην F1. Η Cadillac πραγματοποίησε τις πρώτες της δοκιμές με μια SF-23, ενώ ο Σέρχιο Πέρες ετοιμάζεται να κάνει comeback μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Πίστα «βάλσαμο» για τους θεατές και… πονοκέφαλος για τις ομάδες

Απ’ όταν η πίστα του Λας Βέγκας μπήκε στο ημερολόγιο της F1 δεν έπαψε ποτέ να μας προσφέρει συναρπαστικούς αγώνες και αξέχαστα θρίλερ. Στην εναρκτήρια έκδοσή του, το Grand Prix του Λας Βέγκας είδε τους, Φερστάπεν, Λεκλέρ και Πέρες να «κονταροχτυπιούνται» σχεδόν σε όλον τον αγώνα, με την τελική κατάταξη να κρίνεται λίγες στροφές πριν τον τερματισμό. Οι Αμερικανοί απέδειξαν για άλλη μια φορά πως είναι… «μανούλες» στο να παράγουν ένα show που κόβει την ανάσα, με μια πίστα που δεν παύει ποτέ να προκαλεί ντελίριο στους θεατές αλλά και… πονοκεφάλους στις ομάδες.

Η μεγάλη ευθεία στην κεντρική λεωφόρο του Λας Βέγκας είναι ότι πρέπει για προσπεράσεις, δίνοντας έμφαση στην τελική ταχύτητα και το χαμηλό drag, ωστόσο, οι ομάδες καλούνται να βρουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και πρόσφυσης για τη σωστή θέρμανση των ελαστικών σε ένα από τα πιο κρύα GP του ημερολογίου.

Τι κρατάμε:

Ο αγώνας του Λας Βέγκας είναι «προ των πυλών» και ακόμα όλα παίζονται

Ο Λάντο Νόρις έρχεται από έναν εντυπωσιακό αγώνα στο Ιντερλάγκος, αλλά οι Πίαστρι και Φερστάπεν καραδωκούν

Η Mercedes ελπίζει σε ακόμα μια καλή εμφάνιση στο Λας Βέγκας, κάτι που θα την εδραιώσει στη δεύτερη θέση του πίνακα κατασκευαστών

Ενώ άλλοι βρίσκονται ήδη «στον χορό», οι Audi και Cadillac περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους

Πηγή/Φωτογραφίες: Formula1.com

