F1: Άνετο 1-2 για τη McLaren στο Ισπανικό GP

Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέκτησε άλλη μια πρώτη θέση για την ομάδα F1 της McLaren στο GP της Ισπανίας με τους, Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ να τον ακολουθούν στο podium.

Άλλο ένα εύκολο απόγευμα για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, με την ομάδα της McLaren να εξασφαλίζει άλλο ένα 1-2 στο Γκραν Πρι της Καταλονίας. Στη δεύτερη θέση ο ομόσταυλός του, Λάντο Νόρις, με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να ανεβαίνει στην τρίτη θέση του podium.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) και Μαξ Φερστάπεν (Red Bull). Ωστόσο, μετά από ποινή 10 δευτερολέπτων που του επιβλήθηκε, ο Ολλανδός έπεσε στην 10η θέση χαρίζοντας την 5η στον εξαιρετικό Hulkenberg.

Τον… «φυστίκωσε» στον τελευταίο γύρο τον Χάμιλτον ο Hulkenberg με μια ομάδα που δεν υπάρχει και με τον Μπινότο αρχηγό…

Πολύ δράμα στο στους τελευταίους γύρους με τις δύο McLaren σε δικό τους αγώνα και τους υπόλοιπους σε κοκορομαχίες.

Τους πρώτους του βαθμούς φέτος κέρδισε ο «γερόλυκος», Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin).

PIASTRI WINS IN SPAIN!! 👏👏

He secures the victory in dominant fashion! 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ghuaB76CmD

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025