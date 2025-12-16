F1: H Audi αποκάλυψε το νέο όνομα της ομάδας – Πότε θα αποκαλυφθεί το livery

To πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της γερμανικής μάρκας στον κόσμο της F1 πλησιάζει και η Audi αποκάλυψε το νέο όνομα της ομάδας

H Audi ετοιμάζεται να μπει στον «χορό» της Formula 1 από την ερχόμενη σεζόν και η γερμανική μάρκα αποκάλυψε το νέο όνομα της ομάδας, αλλά και το πότε θα δούμε για πρώτη φορά το νέο livery που θα κοσμεί το εξωτερικό των μονοθεσίων της. Πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο ντεμπούτο που θα αναζωπυρώσει την εμβληματική αντιπαλότητα της εταιρείας με την Mercedes, μια αντιπαλότητα που έχει τις ρίζες της πριν τον Β’ΠΠ.

Αυτό αφού την τελευταία φορά που γερμανικός κολοσσός αποφάσισε να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού, άλλαξε για πάντα την ιστορία του αθλήματος. Φυσικά αναφερόμαστε στη Mercedes και την κυριαρχία της στη δεκαετία του 2000.

Το νέο όνομα

Η Audi απέκτησε μερίδιο μετοχών της ομάδας της Sauber το 2024, ενώ το 2022 ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ως προμηθευτής μονάδων ισχύος από το 2026 και μετά. Τώρα, η γερμανική μάρκα θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις νέες αλλαγές στους κανονισμούς στην F1, αξιοποιώντας την εμπειρία της και την τεχνογνωσία της πάνω στην υβριδική τεχνολογία.

Η νέα ομάδα θα ονομάζεται Audi Revolut F1 Team, χάρη στον ομώνυμο συνεργάτη της, Revolut, τη γνωστή βρετανική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

«Αυτή η συνεργασία ξεπερνά τις παραδοσιακές χορηγίες, δημιουργώντας μια ισχυρή συμμαχία που στοχεύει στην πρόκληση των συνεδρίων και στη διαμόρφωση νέων μορφών εμπλοκής των fans μέσω αποκλειστικών πλεονεκτημάτων για τους χρήστες της Revolut», σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Audi. Η συμμαχία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Audi Revolut F1 Team: ενσωματώνοντας το Revolut Business στις οικονομικές της δραστηριότητες και το Revolut Pay στο ηλεκτρονικό της κατάστημα για μια απρόσκοπτη εμπειρία αγοράς».

Πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου στο Βερολίνο

Η νέα καμπάνια της Audi θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου του 2026 στο Βερολίνο, όπου η Audi θα αποκαλύψει και το νέο livery των μονοθεσίων της για την ερχόμενη σεζόν της F1, λίγο πριν αυτά βγουν για τις πρώτες επίσημες δοκιμές στη Βαρκελώνη, μεταξύ 26 και 30 Ιανουαρίου.

«Σήμερα, το έργο μας αποκτά την επίσημη ταυτότητά του», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Jonathan Wheatley. «Το όνομα Audi Revolut F1 Team είναι ένα σύμβολο της συνδυασμένης δύναμης των ομάδων μας στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, μαζί με τους συνεργάτες μας. Παρέχει ένα λάβαρο κάτω από το οποίο όλοι ενωνόμαστε καθώς χτίζουμε για το 2026».

Η Audi έχει ήδη «κλειδώσει» το ρόστερ οδηγών της, διατηρώντας απαράλλακτο το πρώην ρόστερ της Sauber, με τον βετεράνο Γερμανό, Nico Hulkenberg, να πλαισιώνεται από τον ελπιδοφόρο νεαρό, Gabriel Bortoleto.

