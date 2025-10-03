quattroruote-icon
FORMULA 1

F1: Ο Αλόνσο και η Aston Martin στην κορυφή του FP1 της Σιγκαπούρης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.10.2025
Autotypos Team
f1-o-alonso-kai-i-aston-martin-stin-koryfi-tou-fp1-tis-sigkapouris-704750

Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο λάθος, ούτε ονειρεύεστε οι φανατικοί του Φερνάντο Αλόνσο και της Aston Martin.

Εν αναμονή για την καρό σημαία του αγώνα στη Marina Bay της Σιγκαπούρης, κάποιος θα περίμενε πως για τις πρώτες θέσεις θα «σφάζονται» οι οδηγοί της McLaren, της Ferrari και φυσικά ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull. Ωστόσο, στο street circuit της Σιγκαπούρης γρηγορότερος ήταν ο… Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, κάνοντάς μας να αναρωτηθούμε «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα».

Portrait, Press Conferences, AutÛdromo JosÈ Carlos Pace, GP2320a, F1, GP, Brazil
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, in the Press Conference

Αν και μιλάμε για τα πρώτα δοκιμαστικά, παραμένει εντυπωσιακό

O 44χρονος «γερόλυκος» της Formula 1 σημείωσε χρόνο 1:31,116 στην πρώτη ώρα τον δοκιμαστικών, οι οποίες ξεκίνησαν στις 5:30 το απόγευμα τοπική ώρα με αρκετή συννεφιά και τη συνηθισμένη ζέστη. Όταν άναψε το πράσινο φως, οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν σκληρή γόμα για να βγουν στην – σχεδόν στεγνή – άσφαλτο της διαδρομής που αποτελείται από δημόσιους δρόμους, όχι όμως αυτοί της Aston Martin.

Διαβάστε επίσης: Formula 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης

Οι Φερνάντο Αλόνσο και Lance Stroll βγήκαν στην πίστα με μεσαίες γόμες, με τον Ισπανό θρύλο να καταφέρνει να κάνει τον γρηγορότερο γύρο, αφήνοντας πίσω του τους, Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στο +0,150, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) στο + 0.276, Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) στο +0.364 και τους Πιάστρι και Νόρις της McLaren στο +0.365 και +0.582 δευτερόλεπτα αντίστοιχα.

Μένει να δούμε αν ο Ισπανός γερόλυκος θα γυρίσει τον χρόνο πίσω και θα καταφέρει να κερδίσει κάτι παραπάνω από τον Κυριακάτικο αγώνα για την ομάδα του, πέρα από τις εντυπώσεις.

Tags
#Aston Martin#F1#Λάντο Νόρις#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Όσκαρ Πιάστρι#Σαρλ Λεκλέρ#Φερνάντο Αλόνσο
Πρόσφατες Ειδήσεις