F1: Pole για τον Μαξ Φερστάπεν στο Άμπου Ντάμπι που βάζει «φωτιά» στο φινάλε της σεζόν

Άλλη μια επιβλητική εμφάνιση για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μένει ζωντανός στο κυνήγι του 5ου συνεχόμενου τίτλου του στην F1

Από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει αύριο (7/12 – 13:00) ο Μαξ Φερστάπεν στο τελευταίο GP της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολλανδός ήταν κυρίαρχος και άφησε πίσω του τις δύο McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου ο superstar της Red Bull, ο οποίος περιμένει στραβοπάτημα του Λάντο Νόρις στον αγώνα για να φτάσει στο 5ο σερί πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η πρώτη 10άδα:

Τα σενάρια:

Για να καταφέρει να πανηγυρίσει ο Φερστάπεν τον 5ο συνεχόμενο τίτλο του, θα πρέπει:

Να τερματίσει 1ος , με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει 4ος ή χαμηλότερα ή

, με τον να τερματίζει ή χαμηλότερα ή Να τερματίσει 2ος , με τον Νόρις να τερματίζει 8ος ή χαμηλότερα και τον Πιάστρι να τερματίζει 3ος ή χαμηλότερα ή

, με τον να τερματίζει ή χαμηλότερα και τον να τερματίζει ή χαμηλότερα ή Να τερματίσει 30ς, με τον Νόρις να τερματίζει 9ος ή χαμηλότερα και τον Πιάστρι να τερματίζει 2ος η χαμηλότερα

Ελπίδες για τον πρώτο του τίτλο έχει και ο Πιάστρι, ο οποίος θα πρέπει:

Να τερματίσει 1ος , με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει 6ος ή χαμηλότερα ή

, με τον να τερματίζει ή χαμηλότερα ή Να τερματίσει 2ος, με τον Νόρις να τερματίζει 10ος ή χαμηλότερα και τον Φερστάπεν να τερματίζει 4ος ή χαμηλότερα

Περισσότερα σε λίγο από τον δικό μας ανταποκριτή στο Άμπου Ντάμπι, Θέμη Θεοδωρόπουλο!

