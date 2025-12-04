quattroruote-icon
FORMULA 1

F1: Που και πότε θα δεις τον γεμάτο σασπένς αγώνα στο Άμπου Ντάμπι – Διάβασε όλα τα σενάρια

ΠΕΜΠΤΗ | 04.12.2025
Autotypos Team
f1-pou-kai-pote-tha-deis-ton-gemato-saspens-agona-sto-abou-ntabi-diavase-ola-ta-senaria-785169

Με το φετινό πρωτάθλημα της F1 να μπαίνει στην τελική του ευθεία, ο αγώνας στο Άμπου Ντάμπι αναμένεται συγκλονιστικός

Τι κι εάν το πρωτάθλημα οδηγών της F1 φάνταζε σχεδόν τελειωμένη υπόθεση πριν από λίγες εβδομάδες, ο Μαξ Φερστάπεν είχε άλλα σχέδια και φρόντισε να του βάλει φωτιά, τερματίζοντας πρώτος στο Κατάρ και φτάνοντας σε «απόσταση βολής» από τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λάντο Νόρις.

Το τελευταίο Grand Prix F1 της χρονιάς έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο από το Άμπου Ντάμπι και εκατομμύρια θεατές από όλον τον κόσμο αναμένεται να το παρακολουθήσουν με κομμένη την ανάσα.

Όλα τα πιθανά σενάρια

Μετά την επιβλητική νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο GP του Κατάρ, η κορυφή του πίνακα οδηγών αποτυπώνεται ως εξής:

  • Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Λάντο Νόρις, με 408 βαθμούς
  • Στην δεύτερη θέση ακολουθεί από κοντά ο Φερστάπεν, με 396 βαθμούς
  • Τρίτος στη μάχη του τίτλου είναι ο Όσκαρ Πιάστρι, με 392 βαθμούς

Αυτό σημαίνει πως για να καταφέρει να πανηγυρίσει ο Φερστάπεν τον 5ο συνεχόμενο τίτλο του, θα πρέπει:

  • Να τερματίσει 1ος, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει 4ος ή χαμηλότερα
  • Να τερματίσει 2ος, με τον Νόρις να τερματίζει 8ος ή χαμηλότερα και τον Πιάστρι να τερματίζει 3ος ή χαμηλότερα
  • Να τερματίσει 30ς, με τον Νόρις να τερματίζει 9ος ή χαμηλότερα και τον Πιάστρι να τερματίζει 2ος η χαμηλότερα

Παράλληλα, για να κατακτήσει ο Πιάστρι τον πρώτο του τίτλο θα πρέπει:

  • Να τερματίσει 1ος, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει 6ος ή χαμηλότερα
  • Να τερματίσει 2ος, με τον Νόρις να τερματίζει 10ος ή χαμηλότερα και τον Φερστάπεν να τερματίζει 4ος ή χαμηλότερα

Διαβάστε επίσης: Επίσημο F1: Ο Hadjar πάει στη Red Bull – Ποιος παίρνει τη θέση του;

Αυτό σημαίνει πως η αποστολή του Φερστάπεν είναι εξαιρετικά δύσκολη, με το εάν θα στεφθεί για άλλη μια χρονιά πρωταθλητής να μην εξαρτάται μόνο από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ολλανδός superstar της Red Bull καταφέρει να φτάσει στον τίτλο, τότε θα έχουμε να κάνουμε πιθανότατα με τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και μια σεζόν που όλοι στη McLaren θα θέλουν να ξεχάσουν.

Περιττό να αναφέρουμε πως, αν υπάρχει ένας οδηγός που μπορεί να πραγματοποιήσει μια τόσο μεγάλη ανατροπή, αυτός σίγουρα είναι ο Φερστάπεν.

Το Grand Prix F1 του Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί αυτήν την Κυριακή και θα μεταδοθεί από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Και το καλύτερο; Θα βρισκόμαστε εκεί, στο Άμπου Ντάμπι, για να καλύψουμε από κοντά όλο το τριήμερο και να μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια για τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς!

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

  • FP1: 11:30-12:30
  • FP2: 15:00-16:00

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

  • FP3: 12:30-13:00
  • Κατατακτήριες: 16:00-17:00

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

  • Αγώνας: 15:00

