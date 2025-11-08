F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)

Στις 2 Νοεμβρίου του 2008 στη Βραζιλία είδαμε έναν από τους πιο δραματικούς αγώνες στην ιστορία της Formula 1

Αρχές Νοεμβρίου του 2008 και η F1 κάνει την ετήσια στάση στη Βραζιλία και στο Ιντερλάγκος, με τον νεαρό τότε Λιούις Χάμιλτον να έχει προβάδισμα 7 βαθμών έναντι του δεύτερου, Felipe Massa. Ο βρετανός χρειάζεται να τερματίσει 5ος για να στεφθεί πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ η ομάδα της McLaren χρειάζεται 11 βαθμούς για να περάσει τη Ferrari στην κατάταξη, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο κατασκευαστών σε μια δεκαετία.

Οι δύο τίτλοι βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, τα νεύρα είναι τεντωμένα και η βροχή έρχεται και φεύγει, καθυστερώντας την εκκίνηση για 10 λεπτά. Όλα δείχνουν πως θα έχουμε έναν συναρπαστικό αγώνα, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα ακολουθήσει.

Η ευκαιρία της Ferrari

Πριν την εκκίνηση του αγώνα, η Ferrari και ο Felipe Massa έχουν μια τεράστια ευκαιρία για έναν πραγματικό θρίαμβο. Στα προκριματικά ο Massa κατακτά την τρίτη συνεχόμενη pole στην πίστα της πατρίδας του, αφήνοντας πίσω του τους, Jarno Trulli και τον ομόσταυλό του, Kimi Raikkonen. Η αποστολή του Φινλανδού, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο στην ίδια πίστα 12 μήνες πριν, είναι να βοηθήσει τον Massa, μένοντας μακριά από λάθη και διατηρώντας την 3η θέση.

Ωστόσο, αυτό μόνο δεν φτάνει στον Massa, αφού ο οδηγός της Ferrari χρειάζεται άλλους οδηγούς να τερματίσουν μεταξύ αυτού και του 4ου Χάμιλτον για να κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο. Την χάρη του έκανε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος ανέβηκε γρήγορα στη δεύτερη θέση με ένα masterclass οδήγησης, μια θέση που θα κρατούσε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Εξαιρετικός ήταν επίσης ο νεαρός τότε Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος κατέκτησε την 4η θέση. Λίγο καιρό πριν, ο Φέτελ είχε καταπλήξει τους πάντες κατακτώντας την πρώτη θέση στη Μόντσα, κάτι που τον έκανε τον νεότερο οδηγό που φτάνει στη νίκη στη θρυλική ιταλική πίστα.

Ο παράγοντας βροχή

Όλα έδειχναν πως το όνειρο της McLaren και του Χάμιλτον χάνεται, με ον αγώνα να οδεύει προς το τέλος του και τον Φέτελ να προσπερνά τον βρετανό της McLaren στον 69ο γύρο, αφήνοντάς τον στην 6η θέση και εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Ωστόσο, η φύση δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα…

Η βροχή, η οποία είχε λειτουργήσει εναντίον του προηγουμένως, έμελλε τελικά να παίξει τον δικό της ρόλο. Ο Massa τερματίζει πρώτος για άλλη μια φορά, με τον Αλόνσο και τον Raikkonen να ακολουθούν. Οι δύο οδηγοί της Ferrari είχαν φέρει εις πέρας τις αποστολές τους, με τον Βραζιλιάνο να είναι πρωταθλητής, τουλάχιστον «στα χαρτιά».

Στην 4η θέση βρίσκεται ο Timo Glock, με τους, Φέτελ και Χάμιλτον να ακολουθούν. Ωστόσο, τα slick ελαστικά του Glock αρνούνται να συνεργαστούν εν μέσω βροχής, με αποτέλεσμα ο Φέτελ να τον προσπεράσει, κάτι που στη συνέχεια κατάφερε να κάνει και ο Λιούις Χάμιλτον, σκορπίζοντας την απογοήτευση στις τάξεις της Ferrari και γκρεμίζοντας τα όνειρα του Massa, ο οποίος ήταν αγκαλιά με τον τίτλο για μόλις 38 δευτερόλεπτα και 907 χλστ.

Το αντίθετο σκηνικό διαδραματιζόταν στο γκαράζ της McLaren, με την απόλυτη ευφορία να παίρνει τη θέση της απελπισίας. Μπορεί το πρωτάθλημα οδηγών να χάθηκε «στην τρίχα», αλλά η Ferrari κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, με την ομάδα να στηρίζει τους οδηγούς της αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους. Οι Ιταλοί μαζεύτηκαν κάτω από το βάθρο για να επευφημήσουν τον νικητή του αγώνα.

Παράλληλα, ο νεαρός Χάμιλτον βρισκόταν στον… έβδομο ουρανό, έχοντας μόλις κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του, μια καριέρα που αναμενόταν είναι γεμάτη επιτυχίες και συνολικά 7 τίτλους, μέχρι σήμερα.

Μετά το τέλος του αγώνα όλοι ήταν ευχαριστημένοι: ο Χάμιλτον είχε κατακτήσει τον τίτλο των οδηγών, η Ferrari των κατασκευαστών και οι φίλαθλοι είχαν απολαύσει έναν αγώνα που θα τους έμενε αξέχαστος.

Παρακολουθήστε τα δραματικά τελευταία λεπτά του αγώνα εδώ.

