Ford M-Sport στο Dakar 2026: Η ομάδα, οι οδηγοί και το πλάνο για τη συνολική νίκη

Η Ford μπήκε στο Dakar του 2026 θεωρώντας πως έχει τη συνταγή της επιτυχίας. Δες την ομάδα και τα πληρώματα που κυνηγούν το ψηλότερο σκαλί.

Στο Dakar κερδίζεις με ρυθμό, αλλά πρωτίστως με οργάνωση. Tο 2026, η Ford το αποδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο: τέσσερις επίσημες νίκες μέσα στις πρώτες οκτώ ημέρες και σταθερή παρουσία ψηλά στη γενική κατάταξη, σε έναν αγώνα όπου ο συνδυασμός πλοήγησης, αντοχής και στρατηγικής έχει μεγαλύτερη αξία από ένα μεμονωμένο “γρήγορο” σκέλος.

Μετά το Stage 7 (11 Ιανουαρίου 2026), το αγωνιστικό σκέλος του προγράμματος της Ford “γράφει” ήδη μεγάλες επιτυχίες. Νίκη στον Πρόλογο, νίκη στο Stage 3, νίκη στο Stage 5 (με επίσημη ανακατάταξη) και νίκη στο Stage 7, με τα εργοστασιακά Raptors να παραμένουν στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Ford Performance και M-Sport: Μια δομή φτιαγμένη για Dakar

Η καρδιά της προσπάθειας είναι το “Ford Performance x M-Sport” μοντέλο: η Ford φέρνει το συνολικό αγωνιστικό πρόγραμμα, την επιλογή οδηγών, την εξέλιξη και το εμπορικό αποτύπωμα ενός παγκόσμιου project, ενώ η M-Sport υλοποιεί το επιχειρησιακό και τεχνικό σκέλος επί τόπου — από engineering και set-up μέχρι logistics, ανταλλακτικά, διαδικασίες service και διαχείριση ρίσκου ημέρα με την ημέρα.

Στο Dakar αυτό δεν είναι λεπτομέρειες: είναι προϋπόθεση. Η ομάδα καλείται να υποστηρίζει πολλαπλά αυτοκίνητα, σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (πέτρα, άμμος, dunes, θερμοκρασίες, “τυφλές” παγίδες στο roadbook), με περιορισμένο χρόνο για επισκευές και με αποφάσεις στρατηγικής που κρίνουν την τελική κατάταξη.

Η χρονιά που “μετράει”: 4 νίκες μέχρι και το Stage 7

Το 2026 ξεκίνησε δυναμικά:

Πρόλογος (3 Ιανουαρίου 2026): Ο Mattias Ekström μπροστά στο 1-2 για τη Ford στον Πρόλογο.

Stage 3 (6 Ιανουαρίου 2026): Ο Mitch Guthrie Jr. πήρε την πρώτη του νίκη σε stage στην κατηγορία των αυτοκινήτων και έδωσε στη Ford μια ημέρα απόλυτης κυριαρχίας, με τα Raptors να καταλαμβάνουν τις πέντε πρώτες θέσεις στο σκέλος.

Stage 5 (8 Ιανουαρίου 2026): Αρχικά δόθηκε ως νίκη του Guthrie, όμως στη συνέχεια η διοργάνωση ξεκαθάρισε ότι η νίκη του Stage 5 απονεμήθηκε επίσημα στον Nani Roma μετά από απόσυρση/αναθεώρηση ποινής.

Stage 7 (11 Ιανουαρίου 2026): Ο Ekström επέστρεψε στην κορυφή, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του στο 2026 (Πρόλογος + Stage 7) και δίνοντας στη Ford την 4η νίκη σε 8 ημέρες.

Η εικόνα αυτή δεν έχει αξία μόνο ως “headline”. Σε επίπεδο Dakar, η συχνότητα των νικών νωρίς στη διοργάνωση είναι ένδειξη ότι το πακέτο είναι ώριμο σε δύο κρίσιμους άξονες: ρυθμό και σταθερότητα λειτουργίας.

Οι οδηγοί: τέσσερις ρόλοι, μία κοινή στόχευση

Το line-up της Ford M-Sport έχει στηθεί ώστε κάθε πλήρωμα να καλύπτει διαφορετική ανάγκη ενός αγώνα δύο εβδομάδων — από “διαχείριση τίτλου” μέχρι “καθαρή επίθεση”:

1) Carlos Sainz Sr. – Lucas Cruz

Ο Sainz είναι πολλαπλός νικητής του Dakar και έρχεται ως σημείο αναφοράς σε ρυθμό και στρατηγική δύο εβδομάδων.

2) Nani Roma – Alex Haro

Ο Roma είναι “Dakar institution” και παραμένει κρίσιμος τόσο ως οδηγός όσο και ως feedback loop για εξέλιξη/ρυθμίσεις.

3) Mattias Ekström – Emil Bergkvist

Ο Ekström έφερε βάθρο στο πρόγραμμα στο Dakar 2025 και είναι από τους οδηγούς που “μεταφράζουν” δεδομένα και ρυθμίσεις, κάτι κομβικό σε αυτοκίνητο που συνεχίζει να ωριμάζει.

4) Mitch Guthrie Jr. – Kellon Walch

Ο Guthrie είναι ο “ρυθμός” του 2026 μέχρι στιγμής: στο Stage 3 πήρε την πρώτη του νίκη Ultimate, πέρασε επικεφαλής γενικής (έστω και προσωρινά) και έβαλε τη Ford σε θέση ισχύος από πολύ νωρίς.

Ο “έξτρα” παράγοντας: Ιδιώτες με Raptors και περισσότερα δεδομένα αγώνα

Ένα στοιχείο που περνά συχνά απαρατήρητο είναι οι ιδιωτικές συμμετοχές με το ίδιο αυτοκίνητο, γιατί πολλαπλασιάζουν τα data points. Η M-Sport έχει ανακοινώσει επίσημα τον Martin Prokop ως τον πρώτο “privateer” με Ford Raptor T1+, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει και Dakar 2026. Και στο Stage 3, ο Prokop εμφανίστηκε άμεσα ως βασικός αντίπαλος στη γενική, πίσω από τον Guthrie με διαφορά δευτερολέπτων.

Πού χτίζεται η συνολική νίκη: στρατηγική

Η Ford M-Sport δεν αντιμετωπίζει το Dakar σαν σειρά μεμονωμένων ειδικών. Το πλάνο για συνολική νίκη σε αυτό το επίπεδο έχει συγκεκριμένες αρχές:

1) Ελεγχόμενη επιθετικότητα στις “επικίνδυνες” ημέρες

Οι ημέρες με υψηλό ρίσκο κλαταρίσματος/ζημιάς είναι αυτές που “σπάνε” τη γενική. Στο Stage 7, για παράδειγμα, η εξέλιξη κρίθηκε και από ανατροπές που επηρέασαν άμεσα την κατάταξη και τις διαφορές.

2) Διαχείριση θέσης εκκίνησης και πλοήγησης

Στο Dakar η θέση εκκίνησης επηρεάζει την πλοήγηση. Το να “ανοίγεις” διαδρομή μπορεί να κοστίσει χρόνο, ενώ το να ακολουθείς σωστά μπορεί να σε φέρει σε θέση επίθεσης στη γενική. Οι επίσημες ενημερώσεις της διοργάνωσης αποτυπώνουν πόσο γρήγορα αλλάζει η δυναμική ανάμεσα στα checkpoints.

3) Ομαδική προσπάθεια, όχι ένας πρωταγωνιστής

Το πιο ουσιαστικό μήνυμα, μέχρι και το Stage 7, είναι ότι η Ford δεν στηρίζεται σε ένα μόνο πλήρωμα. Η ίδια η διοργάνωση σημειώνει ότι και τα τέσσερα εργοστασιακά Raptors παραμένουν σε ανταγωνιστικές θέσεις, διατηρώντας ζωντανό το ομαδικό πλάνο.

Η εικόνα στη γενική μετά το Stage 7

Με τα δεδομένα έως και το Stage 7, η μάχη κορυφής παραμένει ανοικτή, με μικρές χρονικές διαφορές και έντονες εναλλαγές. Ο Ekström ανέβηκε 2ος στη γενική, με διαφορά κάτω των πέντε λεπτών από την κορυφή, ενώ ο Roma κέρδισε βαθμολογικά μετά την επίσημη αναγνώριση της νίκης του στο Stage 5.

Σε έναν αγώνα που παραδοσιακά “κλείνει” στο δεύτερο μισό, αυτή η θέση δίνει στη Ford M-Sport αυτό που επιδιώκει κάθε εργοστασιακή ομάδα: ελευθερία στρατηγικής για τα επόμενα κρίσιμα stages.