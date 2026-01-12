Ford Raptor T1+: Tι είναι και πώς “χτίστηκε” το αγωνιστικό όπλο της Ford για το Dakar

Ford Raptor T1+. Δες πως τα τεχνικά στοιχεία αποδεικνύουν γιατί είναι φτιαγμένο για την κόλαση του φετινού Dakar.

Η Ford επέστρεψε στο Dakar με κάτι που δεν μοιάζει με αγωνιστικό παραγωγής, αλλά με καθαρόαιμο εργαλείο κατηγορίας Ultimate/T1+. Το Raptor T1+ είναι αποτέλεσμα κοινής εξέλιξης Ford Performance/Ford Racing και M-Sport, με στόχο να αντέχει σε χιλιάδες χιλιόμετρα ειδικών, θερμικό στρες, συνεχές σφυροκόπημα και—πάνω απ’ όλα—να τερματίζει χωρίς να «χαλάσει» ποτέ το ρυθμό.

Από την κατηγορία “Ultimate” στο πραγματικό νόημα του T1+

Στο Dakar, ο συνολικός νικητής προκύπτει σχεδόν πάντα από την κορυφαία κατηγορία αυτοκινήτων (Ultimate), όπου τρέχουν πρωτότυπα rally-raid με αυστηρό πλαίσιο κανονισμών FIA και τεχνικές απαιτήσεις ειδικά για τον αγώνα. Οι κανονισμοί και τα συμπληρωματικά έγγραφα της διοργάνωσης ορίζουν το πλαίσιο συμμετοχής, εξοπλισμού και υποχρεωτικών συστημάτων για τα αυτοκίνητα Ultimate/Stock.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το “T1+” (ως τεχνική/ομολογκασιόν γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στο rally-raid) παραπέμπει σε πρωτότυπα με μεγάλη διαδρομή αναρτήσεων, 37άρια ελαστικά και αρχιτεκτονική φτιαγμένη για τα ακραία περιβάλλοντα του απαιτητικού αυτού αγώνα.

Πώς “χτίστηκε”: συνεργασία Ford και M-Sport, με δοκιμές 10.000 km

Η βάση του project είναι η συνεργασία Ford Performance με την M-Sport (πολυετής συνεργάτης της Ford και σε άλλες μορφές motorsport), με ρητή στόχευση τη νίκη στο Dakar. Στο αρχικό press release της Ford για το πρόγραμμα, αναφέρεται ότι είχαν ήδη ολοκληρώσει 10.000 km δοκιμών πριν την πλήρη αγωνιστική εμπλοκή, ακριβώς για να “κλειδώσει” η αντοχή των συστημάτων σε ρεαλιστικές καταπονήσεις.

Πλαίσιο και αμάξωμα: spaceframe T45 και carbon panels

Το πιο σημαντικό που διαφοροποιεί ένα Dakar prototype από ένα pickup δρόμου είναι το “κόκκαλο”. Το Raptor T1+ χρησιμοποιεί χωροδικτύωμα (spaceframe) από χάλυβα T45 και εξωτερικά πάνελ από ανθρακονήματα, επιλογή που υπηρετεί ταυτόχρονα ακαμψία, επισκευασιμότητα και έλεγχο βάρους.

Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 400 mm, το βάρος τα 2.010 kg, το πλάτος τα 2.300 mm και η γωνία προσέγγισης ξεπερνά τις 70°—νούμερα που εξηγούν γιατί το αυτοκίνητο “πατάει” σε τερέν που θα άφηναν οποιοδήποτε πολιτικό pickup εκτός μάχης.

Ανάρτηση: διπλά ψαλίδια παντού και FOX bypass dampers

Η ανάρτηση είναι ο δεύτερος πυλώνας. Η Ford έχει τοποθετήσει στο σκληροτράχηλο T1+ ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, σε συνεργασία με τη FOX, με coilover και εξωτερικά bypass αμορτισέρ πολλαπλών ρυθμίσεων (με remote reservoirs) για θερμική αντοχή και έλεγχο σε συνεχείς κρούσεις. Η διαδρομή τροχού φτάνει έως 350 mm.

Τροχοί, ελαστικά και φρένα: 37άρια και Alcon 355 mm

Το Raptor T1+ φορά ζάντες 17″ (8,5″ πλάτος) με ελαστικά 37″, δηλαδή το de facto set-up της κορυφής στο rally-raid. Στην πέδηση, έχουμε αεριζόμενους δίσκους 355 mm εμπρός/πίσω με εξαπίστονες μονομπλόκ δαγκάνες Alcon. Το συγκεκριμένο πακέτο έχει αναδειχθεί και από την ίδια την Alcon, ως “supplier story” του project.

Κινητήρας: 5.0 V8 Coyote-based, dry-sump και αγωνιστική προσαρμογή

Στην καρδιά του αυτοκινήτου βρίσκεται ένας 5λιτρος V8 Coyote-based (παραγωγής-βασισμένη αρχιτεκτονική), με σύστημα ξηρού κάρτερ (dry-sump) και ειδικά εξελιγμένη εξάτμιση για τις ανάγκες του Dakar (θερμοκρασίες, κλίσεις, συνεχές φορτίο). Η Ford δεν “παίζει” με υποσχέσεις ισχύος στα επίσημα τεχνικά στοιχεία που δημοσιοποιεί—λογικό, καθώς οι επιδόσεις διαμορφώνονται πάντα μέσα στο πλαίσιο κανονισμών και παραμέτρων ισορροπίας. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες, η ιπποδύναμη ξεπερνά τους 400 ίππους.

Τι έδειξε στην πράξη;

Το Dakar δεν κρίνεται στη “μία γρήγορη ειδική”, αλλά στο αν μπορείς να κινείσαι τέρμα γκάζι για δύο εβδομάδες και κυρίως χωρίς λάθη. Στο ντεμπούτο της πλατφόρμας στο Dakar 2025, η Ford κατάφερε να γράψει νίκες ειδικών και να πατήσει βάθρο, με τον Mattias Ekström να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση του προγράμματος εκείνης της χρονιάς.

Στο Dakar 2026, η εικόνα ωρίμανσης αποτυπώθηκε ήδη από το Stage 3 όπους ο Mitch Guthrie Jr. πήρε την πρώτη του νίκη ειδικής στην Ultimate, πέρασε επικεφαλής γενικής και—το πιο “ηχηρό” για τη Ford—τα Raptors κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις στο σκέλος.