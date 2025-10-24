quattroruote-icon
FORMULA 1

Φόρμουλα 1: Ο Γκασλί… δικαιολογεί την «ένταση» ανάμεσα σε Πιάστρι και Νόρις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
AutoTypos Team
Ο Πιέρ Γκασλί χαρακτηρίζει φυσιολογικές τις εντάσεις Νόρις – Πιάστρι, ενόψει του Grand Prix Μεξικού, καθώς η McLaren αφήνει ελεύθερο αγώνα

Ο Γάλλος οδηγός της Formula 1, Πιέρ Γκασλί (Alpine), χαρακτήρισε «φυσιολογικό» το γεγονός ότι αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ του Λάντο Νόρις και του Οσκαρ Πιάστρι, καθώς οι δύο οδηγοί της McLaren μάχονται για τον παγκόσμιο τίτλο.

«Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τριβές. Δεν μιλάμε απλώς για νίκη, αλλά για πρωτάθλημα, που θα είναι το πρώτο για τους δύο οδηγούς», δήλωσε ο Γκασλί στο AFP, ενόψει του Grand Prix του Μεξικού, που αποτελεί τον 20ό αγώνα από τους 24 του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος σημείωσε πως η πίεση αυξάνεται λόγω της παρουσίας του Μαξ Φερστάπεν, καθώς οι δύο οδηγοί της McLaren γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσουν την πρωτοκαθεδρία. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε δυναμικά στα τελευταία τέσσερα Γκραν Πρι, με τρεις νίκες και μια δεύτερη θέση, καθώς και τρεις pole positions, μειώνοντας τη διαφορά από τον Πιάστρι στα 40 βαθμούς και από τον Νόρις στα 26 βαθμούς, με πέντε αγώνες να απομένουν για τη λήξη της σεζόν.

Παράλληλα, ο Γκασλί υποστήριξε τη στάση της McLaren να αφήσει τους δύο οδηγούς να αγωνίζονται ελεύθερα, χωρίς να καθορίσει προτεραιότητες. «Εάν ήμουν στη θέση τους, θα προτιμούσα η ομάδα να πει “ας κερδίσει ο καλύτερος”, χωρίς ιεραρχία», δήλωσε ο Γάλλος οδηγός στο AFP, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι πιο δίκαιο και διατηρεί την ένταση και την αίσθηση ανταγωνισμού.

Το Grand Prix του Μεξικού θα αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για την εξέλιξη της μάχης για το πρωτάθλημα, καθώς η McLaren και οι αντίπαλοί της προσπαθούν να εξασφαλίσουν κάθε δυνατό βαθμό μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.

Tags
#Formula 1#Πιέρ Γκασλί#Φόρμουλα Ένα
