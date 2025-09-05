Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix στη Μόντσα της Ιταλίας

Η καρδιά της Formula 1 χτυπά ξανά στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην ιστορική πίστα της Μόντσα, εκεί όπου το φετινό πρωτάθλημα φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή του.

Με σημαντικές μάχες που μπορεί να ανατρέψουν τη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών, το 16ο Grand Prix της σεζόν υπόσχεται ένταση και εκπλήξεις.

Ο μεγάλος αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 16:00 στον ΑΝΤ1 και μέσω streaming στο ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 16ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 5/9 14:30 ANT1+ F2 Qualifying 5/9 16:55 ANT1+ F1 FP2 5/9 18:00 ANT1+ F3 Sprint Race 6/9 10:15 ANT1+ F1 FP3 6/9 13:30 ANT1+ F2 Sprint Race 6/9 15:15 ANT1+ F1 Qualifying 6/9 17:00 ANT1+ F3 Feature Race 7/9 09:15 ANT1+ F2 Feature Race 7/9 10:45 ANT1+ F1 Formula 1 Show 7/9 15:00 ANT1, ANT1+ F1 Race 7/9 16:00 ANT1, ANT1+ F1 Formula 1 Show 7/9 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

Η Μόντσα δεν είναι απλώς ένας αγώνας – είναι έδαφος ιερής σημασίας για τη Ferrari. Ο ίδιος ο Ένζο Φεράρι ζητούσε με πάθος από τους μηχανικούς του να δίνουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της Scuderia ειδικά για αυτό το μέρος. Και μάλλον δεν είχε άδικο: με 20 νίκες, η Ferrari παραμένει μέχρι σήμερα η πολυνίκης ομάδα της πίστας.

Ακολουθούν, με σαφώς μικρότερο απολογισμό, η McLaren με 11 νίκες, η Mercedes με 9 και η Alfa Romeo με 8.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ιστορίας της Μόντσα ήρθε το 1988, όταν ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ κατάφερε να “σπάσει” το κυριαρχικό σερί της McLaren και να δώσει στη Ferrari μια συγκλονιστική νίκη – λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του Ένζο Φεράρι. Ήταν μια νίκη-φόρος τιμής, που έμεινε στην ιστορία.

Από τότε, η Ferrari έχει κερδίσει άλλες δέκα φορές στη Μόντσα. Πέντε από αυτές ανήκουν στον Μίκαελ Σουμάχερ, δύο στον Ρούμπενς Μπαρικέλο, δύο στον Σαρλ Λεκλέρκ και μία στον Φερνάντο Αλόνσο.

Η Μόντσα συνεχίζει να είναι η πίστα όπου η ιστορία, το πάθος και η ταχύτητα ενώνονται με τρόπο μοναδικό — και κάθε χρόνο, οι tifosi ελπίζουν πως αυτή θα είναι η χρονιά που η Ferrari θα επιστρέψει στην κορυφή.

