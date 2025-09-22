Formula 1 – ΕΠΙΣΗΜΟ: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

Τέλος εποχής στη Red Bull F1, με τον Christian Horner να αποχωρεί από την ομάδα μετά από 20 χρόνια.

Ο Christian Horner αποχωρεί επισήμως από τη Red Bull

Αυτό μετά την επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας, η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αποχώρηση του Horner έρχεται λίγους μήνες μετά το GP του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του

Ο πρώην επικεφαλής της ομάδας της Red Bull F1 και διευθύνων σύμβουλος, Christian Horner, αποχωρεί επίσημα από τον οργανισμό, μετά την επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας, η οποία παραμένει εμπιστευτική αλλά εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αποχώρηση του Horner έρχεται λίγους μήνες μετά το Grand Prix του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο, όταν και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του εν μέσω εντεινόμενης εσωτερικής διαμάχης για την εξουσία μέσα στην ομάδα.

Μεταξύ 70 και 100 εκατ. δολαρίων η αποζημίωση

Παρότι έπαψε να ασκεί ενεργά καθήκοντα, ο Horner παρέμεινε επισήμως εργαζόμενος στον οργανισμό μέχρι πρόσφατα. Τον περασμένο μήνα αφαιρέθηκε από τη θέση του διευθυντή σε μια σειρά εταιρειών που σχετίζονται με τη Red Bull στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της F1, της Red Bull Powertrains 2026 – η οποία αναπτύσσει τον πρώτο εργοστασιακό κινητήρα της ομάδας – καθώς και της Red Bull Applied Technologies.

Η Red Bull επιβεβαίωσε πως η επίσημη αποχώρησή του θα ισχύσει από τη Δευτέρα, έπειτα από την τελική συμφωνία αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο του Horner με την ομάδα έληγε το 2030.

Σε δήλωση που εκδόθηκε μέσω της Red Bull, ο Horner ανέφερε:

«Ήταν τιμή και προνόμιο να ηγούμαι της Red Bull Racing. Όταν ξεκινήσαμε το 2005, κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί τη διαδρομή που θα ακολουθούσαμε – τα πρωταθλήματα, οι νίκες, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε ως ομάδα, σπάζοντας ρεκόρ και φτάνοντας σε ύψη που κανείς δεν πίστευε πως είναι εφικτά».

«Προσωπικά, η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου προέρχεται από το γεγονός ότι κατάφερα να συγκροτήσω και να ηγηθώ μιας εξαιρετικής ομάδας ταλαντούχων και αφοσιωμένων ανθρώπων. Το ότι μια θυγατρική μιας εταιρείας ενεργειακών ποτών κατάφερε να ανταγωνιστεί και να νικήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας είναι κάτι που θα κουβαλώ πάντα μαζί μου».

Πηγή: Motorsport.com

