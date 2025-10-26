Formula 1: Λάντο Νόρις ο μεγάλος νικητής στο Μεξικό

Σε ένα αρκετά εύκολο γι’ αυτόν απόγευμα, ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την πρώτη θέση στο Grand Prix του Μεξικού

Πρώτος με απόσταση μισό λεπτό από τον δεύτερο, Σαρλ Λεκλέρ, τερμάτισε ο Λάντο Νόρις στον αγώνα του Μεξικού.

Ο Βρετανός πια είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, αφού προηγείται του ομόσταυλού του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, για 1 μόλις βαθμό!

Δεύτερη θέση για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος άντεξε μέχρι το τέλος στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν.

Τέταρτη θέση για τον εξαιρετικό για ακόμα μια φορά, Ollie Bearman, με τον νεαρό της Haas να μην χάνει την ψυχραιμία του έχοντας στους καθρέπτες του τον Πιάστρι.

Antonelli (Mercedes), Ράσελ (Mercedes), Χάμιλτον (Ferrari), Ocon (Haas) και Bortoleto (Sauber) ολοκληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Μικρό «έγκλημα» το virtual safety car στον τελευταίο γύρο, το οποίο μάλλον έσωσε τον Λεκλέρ.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏 It’s a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

