Formula 1: Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο Λας Βέγκας

Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο Λας Βέγκας GP, ο οποίος έτσι διατηρεί μαθηματικά τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα

Στη 2η θέση ο πρωτοπόρος, Λάντο Νόρις (McLaren) και στην 3η θέση ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes).

4ος ο Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), μπροστά από Antonelli (Mercedes), Λεκλέρ (Ferrari), Σάινθ (Williams), Hadjar (RB) και Hulkenberg (Sauber).

Την πρώτη 10άδα κλείνει ο Λιούις Χάμιλτον (Ferrari).

Μένουν δύο αγώνες ακόμη ως το τέλος.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 👏🏆 He takes his second victory on the Strip in dominant style! 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

