FORMULA 1

Formula 1: Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο Λας Βέγκας

ΚΥΡΙΑΚΗ | 23.11.2025
Autotypos Team
formula-1-niki-gia-ton-max-ferstapen-sto-las-vegkas-783914

Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο Λας Βέγκας GP, ο οποίος έτσι διατηρεί μαθηματικά τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα

Στη 2η θέση ο πρωτοπόρος, Λάντο Νόρις (McLaren) και στην 3η θέση ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes).

4ος ο Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), μπροστά από Antonelli (Mercedes), Λεκλέρ (Ferrari), Σάινθ (Williams), Hadjar (RB) και Hulkenberg (Sauber).

Την πρώτη 10άδα κλείνει ο Λιούις Χάμιλτον (Ferrari).

Μένουν δύο αγώνες ακόμη ως το τέλος.

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό SUV που ξεπέρασε τα 1.000 km αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες – Τιμή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Mazda 6e: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές – Με έκπτωση 3.000 ευρώ

Tags
#Λάντο Νόρις#Μαξ Φερστάπεν#Τζορτζ Ράσελ
formula-1-pole-gia-ton-lanto-noris-sto-las-vegkas-783843

FORMULA 1

22.11.2025

Formula 1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Λας Βέγκας
f1-5-vasikes-plirofories-prin-ton-agona-tou-las-vegkas-783332

FORMULA 1

18.11.2025

F1: 5 βασικές πληροφορίες πριν τον αγώνα του Λας Βέγκας
formula-1-lanto-noris-o-megalos-nikitis-sto-mexiko-780756

FORMULA 1

26.10.2025

Formula 1: Λάντο Νόρις ο μεγάλος νικητής στο Μεξικό
formula-1-pole-gia-ton-lanto-noris-sto-mexiko-780719

FORMULA 1

26.10.2025

Formula 1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Μεξικό
formula-1-pote-kai-pou-tha-doume-to-grand-prix-tou-mexikou-780427

FORMULA 1

24.10.2025

Formula 1: Πότε και που θα δούμε το Grand Prix του Μεξικού
formula-1-pote-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-ostin-stis-ipa-779638

FORMULA 1

17.10.2025

Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Όστιν στις ΗΠΑ

Πρόσφατες Ειδήσεις