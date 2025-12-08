Formula 1: Ο Λάντο Νόρις πραγματοποίησε το όνειρό του – «Κέρδισα με τον τρόπο που ήθελα, χωρίς να γίνω κάποιος που δεν είμαι»

Αν και η ευφορία της κατάκτησης του πρώτου παγκόσμιου τίτλου ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, ο Λάντο Νόρις ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένος και «προσγειωμένος» στα πρώτα του λόγια μετά την επίτευξη του στόχου της ζωής του.

Ο 26χρονος Βρετανός τερμάτισε στην τρίτη θέση στο Άμπου Ντάμπι κι αυτό ήταν αρκετό για να κατακτήσει τον τίτλο της φετινής σεζόν με διαφορά μόλις δύο βαθμών από τον Φερστάπεν.

«Απλά κέρδισα με τον δικό μου τρόπο», είπε ο οδηγός της McLaren έχοντας μόλις βγει από το μονοθέσιό του και πριν καλά καλά προλάβει να πανηγυρίσει την επιτυχία του. «Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βγω και να είμαι ο εαυτός μου». «Νιώθω ότι κατάφερα να κερδίσω με τον τρόπο που ήθελα, χωρίς να γίνω κάποιος που δεν είμαι. Χωρίς να προσπαθήσω να είμαι τόσο επιθετικός όσο ο Μαξ (Φερστάπεν) ή τόσο δυναμικός όσο άλλοι πρωταθλητές στο παρελθόν – ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Το δικό μου στυλ είναι να προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος και καλό μέλος της ομάδας».

Μεταξύ των χιλιάδων λέξεων που βγήκαν από το στόμα του Νόρις, αυτές ήταν από τις πιο κατάλληλες αναφορές στο τέλος μιας σεζόν που από πολλές απόψεις αντανακλούσε την πορεία του προς την κορυφή, σύμφωνα με το BBC.

Δεν ήταν εύκολο. Υπήρξαν εμπόδια στο δρόμο. Μερικοί πιστεύουν ακόμη ότι ο Φερστάπεν της Red Bull θα ήταν πιο άξιος πρωταθλητής, δεδομένης της ανάκαμψής του στο τελευταίο τρίτο της σεζόν. Ενώ ο Φερστάπεν πραγματοποίησε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Νόρις ξεπέρασε μια δύσκολη περίοδο στην αρχή και συνέχισε μέχρι την τελική επιτυχία στο Άμπου Ντάμπι, σε έναν αγώνα που, αν και έντονος, έδειχνε πάντα να τον έχει υπό έλεγχο.

Ο Νόρις άρχισε να συνειδητοποιεί το επίτευγμα του ανεβαίνοντας στο βάθρο, όπου τον «έλουσαν» με σαμπάνια ο νικητής του αγώνα Μαξ Φερστάπεν και ο ομόσταβλός του στη McLaren Όσκαρ Πιάστρι.

Υπήρξαν μερικά πολύ συγκινητικά σχόλια για το πόσο σημαντικό ήταν για αυτόν να κάνει ευτυχισμένους τόσους πολλούς ανθρώπους που ήταν σημαντικοί για αυτόν, ειδικά τους γονείς του και τους συναδέλφους του στη McLaren.

«Νιώθω περήφανος, αλλά όχι επειδή αύριο θα ξυπνήσω και θα πω ότι τους νίκησα όλους», είπε. «Δεν είμαι περήφανος επειδή μπορώ να πω ότι είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Είμαι περήφανος γιατί νιώθω ότι έκανα πολλούς άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους».

Και καθώς μιλούσε, άρχισε να ανοίγεται για το ποιος είναι, την ειλικρίνειά του, την αποφασιστικότητά του να είναι αληθινός με τον εαυτό του και την επιθυμία του να είναι ανοιχτός για τα συναισθήματά του, ακόμα και τα δύσκολα, ένα χαρακτηριστικό για το οποίο έχει κριθεί κατά καιρούς.

«Θα μπορούσα να είχα βγει και να είχα γίνει περισσότερο ο άνθρωπος που πιθανώς θέλετε να είμαι μερικές φορές; Θα μπορούσα», είπε. «Θα ήμουν λιγότερο περήφανος για αυτό με κάποιους τρόπους. Γι’ αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Διατήρησα την ψυχραιμία μου, έμεινα ο εαυτός μου, έμεινα συγκεντρωμένος στον εαυτό μου και αξιοποίησα στο έπακρο το ποιος και πώς είμαι».

Λάντο Νόρις: Οι δυσκολίες μετατράπηκαν σε δύναμη

Ο Νόρις ξεκίνησε τη σεζόν ως φαβορί, μετά το ισχυρό φινάλε της McLaren το 2024, αλλά μετά τη νίκη του στον πρώτο αγώνα, πέρασε μια δύσκολη περίοδο και ο Πιάστρι πήρε ένα άνετο προβάδισμα.

Ο 26χρονος Βρετανός έμοιαζε να μην είναι άνετος στο μονοθέσιό του, δυσκολευόταν να αισθανθεί τον μπροστινό άξονα όταν προσπαθούσε να φτάσει στα όρια του στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό οδήγησε σε λάθη – ακόμη και σε ένα μεγάλο ατύχημα στη Σαουδική Αραβία – και όταν ξεκινάς πίσω στη σύγχρονη F1, τείνεις να τερματίζεις εκεί.

Αλλά αυτός και η McLaren δούλεψαν πάνω σε αυτό. Η ομάδα έφερε μια τροποποίηση στην μπροστινή ανάρτηση με στόχο τη βελτίωση της αίσθησης. Ήταν κάτι μικρό, όμως έκανε μια μικρή διαφορά, αλλά σχεδόν ανεπαίσθητη.

Από εκεί, βελτιώθηκε σιγά-σιγά, άρχισε να αποκτά δυναμική, αλλά αυτό οφειλόταν περισσότερο στη δουλειά που έκανε στα «παρασκήνια».

Ήξερε σε τι έπρεπε να βελτιωθεί και δούλεψε πάνω σε αυτό, προσαρμοζόμενος στο αυτοκίνητο, χωρίς να ανησυχεί που το αισθανόταν ελαφρώς διαφορετικό από αυτό που ήθελε.

Ήταν μια ψυχολογική προσέγγιση όσο και μια αλλαγή στον τρόπο οδήγησης, και σιγά-σιγά άρχισε να κάνει τη διαφορά.

«Ξεκίνησε μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων στους αγώνες δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, περίπου εκεί», είπε και πρόσθεσε: «Ή σίγουρα όταν σκέφτηκα ότι ο τρόπος μου δεν λειτουργεί. Πρέπει να δω τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να μιλήσω με περισσότερους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβω τι σκέφτομαι, γιατί το σκέφτομαι. Γιατί το κάνω αυτό; Γιατί γίνομαι νευρικός στις προκριματικές; Γιατί παίρνω τις αποφάσεις που παίρνω; Ό,τι κι αν είναι».

Σίγουρα, συνέχισε ο Νόρις «η κακή πορεία των αποτελεσμάτων και η έλλειψη απόδοσης – όχι ταχύτητας, γιατί πιστεύω ότι η ταχύτητα είναι πάντα εκεί – αλλά η έλλειψη συντονισμού όταν είχα την ικανότητα να συντονίσω τα πράγματα, μου επέτρεψε ή μου άνοιξε τις πόρτες για να καταλάβω ότι πρέπει να κάνω κάτι περισσότερο από το να προσπαθήσω ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να προσπαθήσω να καταλάβω τα πράγματα σε ένα βαθύτερο επίπεδο».

«Αυτό μου άνοιξε τα μάτια για να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου, να καταλάβω καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο πρωταθλήματος. Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει να βρίσκομαι. Και ναι, σίγουρα οι δυσκολίες μετατράπηκαν σε δύναμη. Οπότε θα έλεγα ότι, αν δεν είχα αυτές τις δυσκολίες στην αρχή και μετά είχα την αδυναμία στο τέλος, θα είχα καταλάβει αυτά τα πράγματα τόσο γρήγορα; Πιθανότατα όχι», σημείωσε ο νεαρός Βρετανός.

Μετά το Grand Prix της Ολλανδίας στα τέλη Αυγούστου, βρισκόταν 34 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι, με μόνο εννέα αγώνες να απομένουν. Τότε ξεκίνησε η σειρά των καλών επιδόσεων που τελικά τον οδήγησαν στον τίτλο.

Αλλά ενώ η εξωτερική αντίληψη ήταν ότι αυτό είχε απελευθερώσει τον Νόρις και του επέτρεψε να πάει για το τίτλο, ο ίδιος λέει ότι ήταν το αντίθετο.

«Όχι, δεν μου επέτρεψε να χαλαρώσω», είπε. «Τριάντα τέσσερις βαθμοί πίσω από έναν τύπο που είχε το ίδιο αυτοκίνητο, που έκανε απίστευτη δουλειά, που ξέρω ότι είναι απίστευτα καλός, δεν με γέμισε με αυτοπεποίθηση ούτε (με έκανε) να σκεφτώ ότι δεν έχω τίποτα να χάσω τώρα. Απλά έπρεπε να βελτιώσω αυτό που έκανα εκτός πίστας, τους ανθρώπους με τους οποίους δούλευα. Έπρεπε να συμπεριλάβω ανθρώπους σε αυτή την ομάδα, έπρεπε να δουλέψω πιο σκληρά, ήμουν σε έναν προσομοιωτή, έπρεπε να αλλάξω τις προσεγγίσεις μου, έπρεπε να αλλάξω το στυλ οδήγησής μου, έπρεπε να σκάψω βαθιά, να ξεκλειδώσω περισσότερες από τις ιδέες μου. Προσπαθώ να κατανοήσω περισσότερα πράγματα πιο γρήγορα, με έναν πιο προχωρημένο τρόπο από ό,τι έχω κάνει ποτέ στο παρελθόν».

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλλα, δήλωσε: «Το επίπεδο των οδηγών της Φόρμουλα 1 είναι σήμερα τόσο υψηλό, που για να ανταγωνιστείς σε αυτό το επίπεδο, ο μόνος τρόπος να παραμείνεις στην κούρσα είναι να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι συνεχώς».

«Αν κοιτάξω τον Λάντο, σίγουρα πολλά πράγματα αποκόμισε από την προσπάθεια του περασμένου έτους, ακόμα κι αν δεν έφτασε στον τελευταίο αγώνα. Νομίζω ότι ο Λάντο ανέβασε την αυτοπεποίθησή του, σχεδόν το κύρος του, σαν να έλεγε: Μπορώ να ανταγωνιστώ τον Μαξ», συνέχισε ο Στέλλα.

«Αυτή τη σεζόν υπήρξε μια άλλη σημαντική καμπή, που είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Λάντο, και μιλάμε συγκεκριμένα για αυτόν για μια στιγμή, ανταποκρίθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αρχή της σεζόν. Ξεκίνησε μια διαδικασία που ήταν δομημένη, ολιστική και αφορούσε την προσωπική ανάπτυξη, την επαγγελματική εξέλιξη, την οδήγηση και την τεχνική του αγώνα», σημείωσε ο επικεφαλής της ομάδας και κατέληξε λέγοντας: «Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Λάντο μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα, γιατί είναι κάτι που δεν έχω δει πολλές φορές στο παρελθόν, όσον αφορά τον όγκο της δουλειάς, τους ανθρώπους που εμπλέκονται και τον ρυθμό ανάπτυξης».

Για τον τον διευθύνοντα σύμβουλο της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, αυτό ήταν ένα προσωπικό επίτευγμα, καθώς και ένα επαγγελματικό. Ο Μπράουν άρχισε να υποστηρίζει τον Νόρις σε επίπεδο διοίκησης όταν ήταν 14 ετών, τον στήριξε στις κατώτερες κατηγορίες και τον έφερε στη McLaren.

«Τον θυμάμαι από όταν ήταν μικρός. Η διοίκηση που τον περιβάλλει έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, αναδεικνύοντάς τον στον ώριμο παγκόσμιο πρωταθλητή που είναι σήμερα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Είναι πολύ ικανοποιητικό».

«Μου έλειψε ο Λάντο καθώς μεγάλωνε»

Για την οικογένειά του, υπήρξαν θυσίες, όπως είπε η Βελγίδα μητέρα του, Cisca, στο BBC Radio 5 Live μετά τον αγώνα.

«Είναι συναισθηματικά εξαντλητικό», είπε, «αλλά υποστηρίξαμε τον Λάντο σε όλες τις καλές και τις κακές στιγμές. Πάντα ήμασταν στο πλευρό του, και όχι μόνο του Λάντο, αλλά και όλων των παιδιών. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον ίδιο. Δεν πιέσαμε τα παιδιά, αυτά επέλεξαν τι ήθελαν να κάνουν και εμείς τα υποστηρίξαμε. Χρειάστηκαν θυσίες, γιατί τα κορίτσια και τα αγόρια μεγάλωναν σχεδόν χωριστά. Αυτά επέλεξαν τι ήθελαν να κάνουν και εμείς τα υποστηρίξαμε», είπε η μητέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Βέβαια όπως είπε, όλο αυτό «έχει το τίμημά του, γιατί έχασα την ευκαιρία να δω τον Λάντο να μεγαλώνει. Όταν ήταν οκτώ ετών, άρχισε να συμμετέχει σε αγώνες. Αυτό τον έκανε να ταξιδεύει πολύ, αλλά ο Άνταμ (ο πατέρας του) στάθηκε στο πλευρό του, και μου έλειψε πολύ. Ακόμα μου λείπει. Δεν τον βλέπω συχνά. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ενήλικας και τους τελευταίους έξι μήνες έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο δυνατός και ψυχικά».

Καθώς έφτανε στο τέλος των δηλώσεών του μετά τον αγώνα, ο Νόρις εξακολουθούσε να σκέφτεται τις δυσκολίες και πώς αυτές τον βοήθησαν να μετατρέψει τις αντιξοότητες σε απόλυτη επιτυχία.

«Αν κοιτάξω πίσω στο πρώτο μισό της σεζόν», είπε, «δεν ήταν και το πιο εντυπωσιακό. Σίγουρα, κάποιες φορές έκανα λάθη, έκανα κακές κρίσεις, έκανα τα λάθη μου. Αλλά το πώς κατάφερα να ανατρέψω όλα αυτά στο δεύτερο μισό της σεζόν, είναι αυτό που με κάνει πολύ περήφανο, ότι κατάφερα να διαψεύσω τον εαυτό μου. Αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένο».

