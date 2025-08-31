quattroruote-icon
FORMULA 1

Formula 1: Όσκαρ Πιάστρι ο νικητής στο χάος της Ολλανδίας

ΚΥΡΙΑΚΗ | 31.08.2025
Autotypos Team
formula-1-oskar-piastri-o-nikitis-sto-chaos-tis-ollandias-772979

Μετά από έναν χορταστικό αγώνα με ατυχήματα, μηχανικές βλάβες και εγκαταλείψεις, ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μετά από έναν αγώνα που σε έκανε να μη θες να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη, ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Δεύτερη θέση για τον Μαξ Φερστάπεν και πρώτο podium στην καριέρα του Isack Hadjar. Kαταπληκτικός και χθες και σήμερα ο νεαρός της Racing Bulls.

Μεγάλος άτυχος του αγώνα ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έκανε το δεύτερο DNF του για φέτος, λόγω μηχανικού προβλήματος μια ανάσα πριν το τέλος του αγώνα. Από το -2 που θα βρισκόταν σε περίπτωση που προσπερνούσε τον όμοσταυλό στη McLaren, ο βρετανός μένει στο -34 από τον Όσκαρ Πιάστρι.

Άλλη μια ημέρα που θα θέλουν να ξεχάσουν στη Ferrari, με 2 DNF.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ

#F1#Mclaren#Λάντο Νόρις#Μαξ Φερστάπεν#Όσκαρ Πιάστρι
