Formula 1: Όσκαρ Πιάστρι ο νικητής στο χάος της Ολλανδίας

Μετά από έναν αγώνα που σε έκανε να μη θες να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη, ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Δεύτερη θέση για τον Μαξ Φερστάπεν και πρώτο podium στην καριέρα του Isack Hadjar. Kαταπληκτικός και χθες και σήμερα ο νεαρός της Racing Bulls.

Μεγάλος άτυχος του αγώνα ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έκανε το δεύτερο DNF του για φέτος, λόγω μηχανικού προβλήματος μια ανάσα πριν το τέλος του αγώνα. Από το -2 που θα βρισκόταν σε περίπτωση που προσπερνούσε τον όμοσταυλό στη McLaren, ο βρετανός μένει στο -34 από τον Όσκαρ Πιάστρι.

Άλλη μια ημέρα που θα θέλουν να ξεχάσουν στη Ferrari, με 2 DNF.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Πολύ δράμα, εκπλήξεις και εγκαταλείψεις στο #DutchGP , με άξιο νικητή τον @OscarPiastri, 2ο τον @Max33Verstappen και 3ο τον πανευτυχή Isack Hadjar. Καταστροφική ημέρα για @LandoNorris και τις 2 @ScuderiaFerrari. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Alex Albon. #F1 https://t.co/CERqoBMxwA pic.twitter.com/R5jNrSJ5LP — 🅰️utotypos|Quattroruote (@autotypos) August 31, 2025

