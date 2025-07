Formula 1: Πάει Mercedes ο Φερστάπεν; – Τι λένε οι… όχι και τόσο αντικειμενικοί Άγγλοι

Ακόμα δεν κούνησε ρούπι ο Μαξ Φερστάπεν και οι Άγγλοι ασχολούνται με το ποιος θα ήταν ο ιδανικός παρτενέρ του. Υπάρχει φωτιά ή μόνο… καπνός;

Αναστάτωση έχουν δημιουργήσει οι Άγγλοι στην, πάντα «Αγγλοκρατούμενη», Formula 1, συνδέοντας τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν με την ομάδα της Mercedes. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο Ολλανδός superstar ίσως γίνει μέλος της γερμανικής ομάδας το 2026, με τις φερόμενες συζητήσεις του με τον Toto Wolff να καρποφορούν μετά από χρόνια προσπάθειας.

Ωστόσο, υπάρχει έστω και ένα ίχνος αλήθειας σε όλα αυτά τα τρελά σενάρια, ή ισχύει το λεγόμενο «νά ‘χαμε να λέγαμε»;…

Ο Φερστάπεν αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Red Bull μέχρι το 2028, με το εν λόγω συμβόλαιο να είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να «σπάσει». Παράλληλα, η Mercedes δεν έχει οριστικοποιήσει το ρόστερ της για την επόμενη χρονιά, κάτι που αποτελεί κάτι σαν καρπό για να φυτρώσουν όλα αυτά τα σενάρια. Ο επικεφαλής της ομάδας της Mercedes, Toto Wolff, δεν αρνείται πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Φερστάπεν, ενώ παράλληλα ο πρώτος οδηγός της ομάδας, Τζορτζ Ράσελ, παραδέχεται ανοιχτά πως ο Ολλανδός βρίσκεται «στα ραντάρ» της ομάδας.

Autosport understands that nothing has been decided yet regarding Max Verstappen’s future in F1, despite ongoing discussions with Mercedes and reports in Italy suggesting a deal is close. pic.twitter.com/erEYNwrU0g

— Autosport (@autosport) July 2, 2025