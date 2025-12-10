Formula 1: Παραμένει στο πλευρό του Φερστάπεν ο αγαπημένος του μηχανικός

Λίγο μετά την απώλεια του τίτλου για τον Μαξ Φερστάπεν, στη Red Bull ανακατεύουν την τράπουλα, αλλά ο Lambiase παραμένει ακλόνητος

Το πολυπόθητο στραβοπάτημα που περίμεναν στη Red Bull τελικά δεν ήρθε από τον Λάντο Νόρις, με τον βρετανό οδηγό της McLaren να κατακτά τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στην F1. Ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό comeback στο τέλος της σεζόν και βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον Νόρις, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή της δεκαετίας, ίσως και του… αιώνα.

Εποχή αλλαγών στη Red Bull

Λίγο μετά το τέλος της σεζόν και στην ομάδα της Red Bull επικρατεί ένα μικρό χάος, με την ομάδα να προσπαθεί να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει στην κορυφή. Εν μέσω αυτής της ανασυγκρότησης, παρελθόν θα αποτελέσει από τη θέση του συμβούλου ο Helmut Marko, ακόμα ένα μεγάλο όνομα που γίνεται παρελθόν από την ομάδα μετά τους Christian Horner, Adrian Newey και Jonathan Wheatley.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέλος της ομάδας δεν «το κουνάει» απ’ τη θέση του απ’ ότι φαίνεται: ο αγαπημένος μηχανικός του Μαξ Φερστάπεν, Gianpiero Lambiase, ή απλώς «GP».

Δίδυμο που κερδίζει δεν αλλάζει

Αυτό ισχύει για το δίδυμο των, Μαξ Φερστάπεν και GP, με τους δύο τους να έχουν πανηγυρίσει μαζί 71 νίκες σε Grand Prix και 4 τίτλους οδηγών, ξεκινώντας από το 2016. Τι κι αν υπήρχαν εικασίες σχετικά με το μέλλον του Lambiase, με τις φήμες αποχώρησής του να φουντώνουν μετά τα πλάνα που τον έδειχναν απογοητευμένο στο pit wall μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ο αγαπημένος μηχανικός του Φερστάπεν παραμένει όπως φαίνεται στη θέση του.

Ο 45χρονος μηχανικός απουσίασε από 2 αγώνες φέτος, για προσωπικούς λόγους, ενώ λεγόταν πως δεν θα ακολουθεί την ομάδα στη νέα σεζόν. Ωστόσο, σύμφωνα με το RacingNews365, ο GP θα παραμείνει στο πλευρό του superstar της Red Bull και για την επόμενη σεζόν.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ομάδας, Laurent Mekies, στη Red Bull αναζητούν τρόπους να προετοιμάσουν όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα για το μέλλον, με τον Helmut Marko να αποσύρεται μετά από 20 χρόνια, αλλά παράλληλα απ’ ότι φαίνεται «δένουν» και τα πιο σημαντικά μέλη της στη θέση τους.

Τι κρατάμε:

Δεν πάει πουθενά ο αγαπημένος μηχανικός του Φερστάπεν, σύμφωνα με το RacingNews365

Μαζί με τον GP, ο ολλανδός έχει πανηγυρίσει 4 τίτλους και 71 νίκες

Ο Lambiase διατηρεί τη θέση στο πλευρό του Φερστάπεν εν μέσω αλλαγών στη Red Bull

Πηγή: RacingNews365.com

