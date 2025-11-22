Formula 1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Λας Βέγκας

Την pole εν όψει του Grand Prix του Λας Βέγκας κατέκτησε ο Λάντο Νόρις, με τον βρετανό οδηγό της McLaren να παραμένει το φαβορί για τον τίτλο

Σκοτάδι, κρύο, ψιλόβροχο και 3η pole στη σειρά για τον εξαιρετικό για άλλη μια φορά, Λάντο Νόρις, στις κατατακτήριες του Λας Βέγκας.

Ο οδηγός της McLaren πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό γύρο, αφήνοντας πίσω του τους, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και Κάρλος Σάινθ (Williams).

Τέταρτη θέση για τον Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), με τον Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) να μένει 5ος.

Lawson (RB), Αλόνσο (Aston Martin), Hadjar (RB), Λεκλέρ (Ferrari) και Gasly (Alpine) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Έκπληξη ο αποκλεισμός του Λιούις Χάμιλτον από το Q1. Ο οδηγός της Ferrari θα ξεκινήσει τον αγώνα τελευταίος.

Πολύ δύσκολες συνθήκες, με τους οδηγούς να παλεύουν να κρατήσουν τα μονοθέσια στο στεγνό κομμάτι της πίστας.

Ο αγώνας αύριο στις 06:00 το πρωί.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏 It’s a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

