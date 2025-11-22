quattroruote-icon
FORMULA 1

Formula 1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Λας Βέγκας

ΣΑΒΒΑΤΟ | 22.11.2025
Autotypos Team
formula-1-pole-gia-ton-lanto-noris-sto-las-vegkas-783843

Την pole εν όψει του Grand Prix του Λας Βέγκας κατέκτησε ο Λάντο Νόρις, με τον βρετανό οδηγό της McLaren να παραμένει το φαβορί για τον τίτλο

Σκοτάδι, κρύο, ψιλόβροχο και 3η pole στη σειρά για τον εξαιρετικό για άλλη μια φορά, Λάντο Νόρις, στις κατατακτήριες του Λας Βέγκας.

Ο οδηγός της McLaren πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό γύρο, αφήνοντας πίσω του τους, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και Κάρλος Σάινθ (Williams).

Τέταρτη θέση για τον Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), με τον Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) να μένει 5ος.

Lawson (RB), Αλόνσο (Aston Martin), Hadjar (RB), Λεκλέρ (Ferrari) και Gasly (Alpine) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Έκπληξη ο αποκλεισμός του Λιούις Χάμιλτον από το Q1. Ο οδηγός της Ferrari θα ξεκινήσει τον αγώνα τελευταίος.

Πολύ δύσκολες συνθήκες, με τους οδηγούς να παλεύουν να κρατήσουν τα μονοθέσια στο στεγνό κομμάτι της πίστας.

Ο αγώνας αύριο στις 06:00 το πρωί.

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό SUV που ξεπέρασε τα 1.000 km αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες – Τιμή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Mazda 6e: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές – Με έκπτωση 3.000 ευρώ

