Formula 1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Μεξικό

Ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την pole στο αυριανό Grand Prix του Μεξικού – Δύσκολη αποστολή για τον Όσκαρ Πιάστρι…

Ο Λάντο Νόρις έκανε τον γύρο της… ζωής του, όπως παραδέχτηκε κι ο ίδιος. «Ούτε εγώ ξέρω πως το έκανα» είπε ο οδηγός της McLaren, ο οποίος θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα.

Πίσω του θα είναι οι, Λεκλέρ (Ferrari), Χάμιλτον (Ferrari), Ράσελ (Mercedes), με τον Μάξ Φερστάπεν (Red Bull) να μένει στην 5η θέση.

Ακολουθούν οι, Antonelli (Mercedes), Σαινθ (Williams), Πιάστρι (McLaren), Hadjar (RB) και Bearman (Haas).

Δύσκολη δουλειά για τον Όσκαρ Πιάστρι, o οποίος θα έχει αρκετά αυτοκίνητα μπροστά του.

Τα πρώτα φρένα αναμένεται να είναι συναρπαστικά.

Αύριο στις 22:00 ο αγώνας…

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

