FORMULA 1

Formula 1: Pole για τον Όσκαρ Πιάστρι στο GP της Ολλανδίας

ΣΑΒΒΑΤΟ | 30.08.2025
Autotypos Team
formula-1-pole-gia-ton-oskar-piastri-sto-gp-tis-ollandias-772979

Η συνήθης εμφύλια διαμάχη μεταξύ των McLaren και με νικητή και poleman τον Όσκαρ Πιάστρι.

Στη 2η & 3η θέση οι, Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν.

Πολύ καλή εμφάνιση για ακόμη μια φορά του νεαρού Isack Hadjar.

Παρά τις προβλέψεις, ο καιρός ήταν καλός.

Tags
#F1#Mclaren#Λάντο Νόρις#Μαξ Φερστάπεν#Όσκαρ Πιάστρι
Πρόσφατες Ειδήσεις