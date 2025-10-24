Formula 1: Πότε και που θα δούμε το Grand Prix του Μεξικού

Η διπλή νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Όστιν δίνει νέο ενδιαφέρον στο υπόλοιπο της σεζόν της Formula 1 – Ακολουθεί ο αγώνας στο Μεξικό

Ο ολλανδός superstar της Red Bull θέλει να κάνει την ολική ανατροπή και να φτάσει στον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο. Μετά από μια επιβλητική εμφάνιση στο Όστιν, ο Φερστάπεν βρίσκεται 40 πόντους πίσω από την κορυφή και τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, κυνηγώντας το θαύμα.

Η F1 ταξιδεύει στο Μεξικό

Μετά το Όστιν, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 κατηφορίζει στο Μεξικό και στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez, μια πίστα μήκους 4.304 μέτρων με 17 στροφές που βρίσκεται στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό αποτελεί ακόμα μια πρόκληση, αφού ο πιο αραιός αέρας μεταφράζεται σε λιγότερη κάθετη δύναμη για τα μονοθέσια.

Η πίστα φέρει το όνομα των αδελφών Rodríguez και έχει φιλοξενήσει 24 Grand Prix, ξεκινώντας από το 1963. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες, έχοντας ανεβεί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου 5 φορές (2017, 2018, 2021, 2022 και 2023), ενώ για να βρει κάποιος οδηγό με περισσότερες pole, πρέπει να πάει πίσω στο 1963 και στις τέσσερις σερί του… Jim Clark.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η απόδοση της ομάδας της Ferrari, στους οδηγούς της οποίας ανήκουν οι τελευταίες pole, με τον Σαρλ Λεκλέρ να εκκινεί πρώτος το 2023 και τον Κάρλος Σαίνθ θα κάνει το ίδιο πέρσι. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αγώνας στο Μεξικό και για τον τωρινό οδηγό της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πανηγύρισε στην εν λόγω πίστα τον τίτλο του 2017 και του 2018.

Το Grand Prix του Μεξικού θα μεταδοθεί την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις για το Grand Prix του Μεξικού, σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1:

Παρασκευή (24/10)

FP1: 21:30 ANT1+

Σάββατο (25/10)

FP2: 01:00 ANT1+

FP3: 20:30 ANT1+

Κυριακή (26/10)

Προκριματικά: 00:00 ANT1+

Αγώνας: 22:00 ANT1+

