quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

Formula 1: Πότε και που θα δούμε το Grand Prix του Μεξικού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
Autotypos Team
formula-1-pote-kai-pou-tha-doume-to-grand-prix-tou-mexikou-780427

Η διπλή νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Όστιν δίνει νέο ενδιαφέρον στο υπόλοιπο της σεζόν της Formula 1 – Ακολουθεί ο αγώνας στο Μεξικό

Ο ολλανδός superstar της Red Bull θέλει να κάνει την ολική ανατροπή και να φτάσει στον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο. Μετά από μια επιβλητική εμφάνιση στο Όστιν, ο Φερστάπεν βρίσκεται 40 πόντους πίσω από την κορυφή και τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, κυνηγώντας το θαύμα.

Η F1 ταξιδεύει στο Μεξικό

Μετά το Όστιν, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 κατηφορίζει στο Μεξικό και στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez, μια πίστα μήκους 4.304 μέτρων με 17 στροφές που βρίσκεται στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό αποτελεί ακόμα μια πρόκληση, αφού ο πιο αραιός αέρας μεταφράζεται σε λιγότερη κάθετη δύναμη για τα μονοθέσια.

Η πίστα φέρει το όνομα των αδελφών Rodríguez και έχει φιλοξενήσει 24 Grand Prix, ξεκινώντας από το 1963. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες, έχοντας ανεβεί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου 5 φορές (2017, 2018, 2021, 2022 και 2023), ενώ για να βρει κάποιος οδηγό με περισσότερες pole, πρέπει να πάει πίσω στο 1963 και στις τέσσερις σερί του… Jim Clark.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η απόδοση της ομάδας της Ferrari, στους οδηγούς της οποίας ανήκουν οι τελευταίες pole, με τον Σαρλ Λεκλέρ να εκκινεί πρώτος το 2023 και τον Κάρλος Σαίνθ θα κάνει το ίδιο πέρσι. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αγώνας στο Μεξικό και για τον τωρινό οδηγό της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πανηγύρισε στην εν λόγω πίστα τον τίτλο του 2017 και του 2018.

Το Grand Prix του Μεξικού θα μεταδοθεί την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις για το Grand Prix του Μεξικού, σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1:

Παρασκευή (24/10)

  • FP1: 21:30 ANT1+

Σάββατο (25/10)

  • FP2: 01:00 ANT1+

  • FP3: 20:30 ANT1+

Κυριακή (26/10)

  • Προκριματικά: 00:00 ANT1+

  • Αγώνας: 22:00 ANT1+

Όλες οι ειδήσεις

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Ferrari#Mclaren#Red Bull#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Όσκαρ Πιάστρι
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ferstapen-kai-me-mclaren-i-ferrari-pali-protathlitis-tha-imoun-740546

FORMULA 1

25.11.2024

Φερστάπεν: «Και με McLaren ή Ferrari πάλι πρωταθλητής θα ήμουν»
formula-1-pote-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-ostin-stis-ipa-779638

FORMULA 1

17.10.2025

Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Όστιν στις ΗΠΑ
formula-1-pole-position-gia-lekler-kai-ferrari-sto-gp-tis-oungarias-769800

FORMULA 1

02.08.2025

Formula 1: Pole position για Λεκλέρ και Ferrari στο GP της Ουγγαρίας
o-diadochos-tou-enzo-sti-ferrari-paei-sti-mclaren-765277

FORMULA 1

30.06.2025

Ο διάδοχος του Enzo στη Ferrari, πάει στη McLaren
f1-parelasi-mclaren-sto-gp-tou-maiami-758082

FORMULA 1

05.05.2025

F1: Παρέλαση McLaren στο GP του Μαϊάμι
h-ferrari-ekdikeitai-ton-lanto-noris-me-ton-tropo-tis-748079

FORMULA 1

19.01.2025

H Ferrari εκδικείται τον Λάντο Νόρις… με τον τρόπο της

Πρόσφατες Ειδήσεις