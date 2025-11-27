quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

Formula 1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix του Κατάρ

ΠΕΜΠΤΗ | 27.11.2025
Autotypos Team
formula-1-pou-kai-pote-tha-deis-to-grand-prix-tou-katar-784357

Ένας αγώνας που μπορεί να γράψει ιστορία στην Formula 1 θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κατάρ

Η 23η στροφή στο φετινό καλεντάρι της F1 έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κατάρ, με τη μάχη του Μαξ Φερστάπεν με τους δύο οδηγούς της McLaren να κορυφώνεται.

Ο Φερστάπεν σε απόσταση βολής από την κορυφή

Μετά τον θρίαμβο του Μαξ Φερστάπεν στο Λας Βέγκας, ο ολλανδός superstar «έπιασε» τον Όσκαρ Πιάστρι και βρίσκεται 24 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λάντο Νόρις, μετά τον μηδενισμό των δύο πιλότων της McLaren λόγω παράβασης κανονισμών. Με μόλις 58 βαθμούς να απομένουν στη μάχη του τίτλου, το Grand Prix του Κατάρ, το οποίο έχει επιπλέον βαθμούς λόγω του Sprint, αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος οδηγών.

Νόρις και Πιάστρι συνεχίζουν να ελπίζουν πως θα καταφέρουν να κατακτήσουν τον πρώτο τους τίτλο, ενώ ο τέσσερις φορές πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, «παραμονεύει» για τον 5ο συνεχόμενο. Στο GP του Κατάρ, ο Νόρις χρειάζεται να πάρει μόλις δύο βαθμούς παραπάνω από τον Φερστάπεν και τον ομόσταυλό του στη McLaren για να στεφθεί πρωταθλητής.

Φερστάπεν

Η ιστορία δείχνει Φερστάπεν

Μετά τον διπλό μηδενισμό στο Λας Βέγκας, στη McLaren θέλουν να αφήσουν πίσω τους την εν λόγω τραγωδία, σε μια πίστα που ταιριάζει στα μονοθέσιά τους. Ωστόσο, νικητής τα τελευταία δύο χρόνια νικητής εκεί έχει αναδειχθεί ο Μαξ Φερστάπεν, με τον ολλανδό να συνεχίζει να κυνηγά πιθανότατα την πιο εντυπωσιακή ανατροπή που έχουμε δει ποτέ στη Formula 1.

Ο superstar της Red Bull ελπίζει να βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι σε θέση ανάλογη με αυτή που ήταν το 2021, όταν και πανηγύρισε τον πρώτο από τους τέσσερις συνεχόμενους τίτλους του, προσπερνώντας στον τελευταίο γύρο τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο περσινός αγώνας στο Κατάρ ήταν ένας από τους πιο συγκλονιστικούς, με τον Μαξ Φερστάπεν να επιβιώνει εν μέσω ζέστης και υγρασίας και να κατακτά τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο στον αγώνα Sprint.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων του 23ου GP στο Κατάρ:

F1 FP1 28/11 15:30 ANT1+
F1 Sprint Qualifying 28/11 19:30 ANT1+
F1 Sprint Race 29/11 16:00 ANT1+
F1 Qualifying 29/11 20:00 ANT1+
F1 Formula 1 Show 30/11 17:00 ANT1+
F1 Race 30/11 18:00 ANT1+
F1 Formula 1 Show 30/11 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+
F1 Race delayed 1/12 00:15 ANT1

 

Όλες οι ειδήσεις

Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα – Είναι το φθηνότερο στη γκάμα

Το φθηνότερο υβριδικό της Toyota είναι SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Mclaren#Red Bull#Κατάρ#Λάντο Νόρις#Μαξ Φερστάπεν#Όσκαρ Πιάστρι
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

formula-1-pote-kai-pou-tha-doume-to-grand-prix-tou-mexikou-780427

FORMULA 1

24.10.2025

Formula 1: Πότε και που θα δούμε το Grand Prix του Μεξικού
formoula-1-imera-krisis-gia-ton-serchio-peres-741024

FORMULA 1

09.12.2024

Φόρμουλα 1: «Ημέρα Κρίσης» για τον Σέρχιο Πέρες
f1-vrazilia-2008-des-to-pio-dramatiko-teleioma-agona-stin-istoria-tou-athlimatos-video-781803

FORMULA 1

08.11.2025

F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)
formula-1-lanto-noris-o-megalos-nikitis-sto-mexiko-780756

FORMULA 1

26.10.2025

Formula 1: Λάντο Νόρις ο μεγάλος νικητής στο Μεξικό
formula-1-pole-gia-ton-lanto-noris-sto-mexiko-780719

FORMULA 1

26.10.2025

Formula 1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Μεξικό
formula-1-pote-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-ostin-stis-ipa-779638

FORMULA 1

17.10.2025

Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Όστιν στις ΗΠΑ

Πρόσφατες Ειδήσεις