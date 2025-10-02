Formula 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης

Μετά τον αγώνα στις ακτές της Κασπίας, η Formula 1 επιστρέψει στα street circuit και στη Σιγκαπούρη, όπου αναμένεται ένας συγκλονιστικός αγώνας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, και μετά από ένα διάλλειμα μιας εβδομάδας, οι οδηγοί της Formula 1 θα έρθουν ξανά αντιμέτωποι με την πρόκληση μιας διαδρομής σε δημόσιους δρόμους. Αυτή θα είναι το street circuit της Σιγκαπούρης, η οποία βρίσκεται μόλις 140 χλμ. βόρεια του ισημερινού. Μετά τον αγώνα στο Μπακού, η Σιγκαπούρη αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση λόγω της υγρασίας και της θερμοκρασίας.

Η υγρασία είναι συνήθως πάνω από το 70%, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός, κάτι που -σε συνδυασμό με τους στενούς δημόσιους δρόμους της διαδρομής- σημαίνει πως πιθανότατα θα έχουμε αρκετό… δράμα.

Η πίστα

Η Marina Bay έχει μήκος 4.940 μέτρα και 19 στροφές, καθώς οι τροποποιήσεις που έγιναν το 2023 μείωσαν τον αριθμό των στροφών κατά 4 (ήταν 23). Αυτό επιτεύχθηκε με την προσθήκη μιας ευθείας 400 μέτρων στο τμήμα μετά τη στροφή 16. Η επιφάνεια της πίστας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους γειτονικούς δρόμους της πόλης, με πολύ χαμηλή τραχύτητα, ενώ οι πολλές διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα μπορεί να αποτελέσουν έναν επιπλέον κίνδυνο σε περίπτωση βροχής.

Στην πίστα υπάρχουν τέσσερις ζώνες DRS, αλλά, οι προσπεράσεις παραμένουν σπάνιο φαινόμενο. Η αύξηση του ορίου ταχύτητας στο pit lane από 60 σε 80 χλμ./ώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική, καθιστώντας σχεδόν υποχρεωτική την μια αλλαγή. Οι μεταβλητές που είναι δύσκολο να προβλεφθούν αφορούν στη χρήση του αυτοκινήτου ασφαλείας και στον καιρό, ο οποίος στον Ισημερινό είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος.

Λέξη-κλειδί: Σκότος

To GP της Σιγκαπούρης ήταν ο πρώτος νυχτερινός αγώνας της Formula 1, με άλλες να ακολουθούν αργότερα και πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτή τη λίστα να είναι ο αγώνας στο Λας Βέγκας. Η Marina Bay ήταν πρωτοπόρος στην τεχνολογία που απαιτείται για τον σωστό φωτισμό της πίστας, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή ορατότητα για τους οδηγούς.

Η γωνιά των στατιστικών

Έχουν διεξαχθεί 15 Grand Prix στη Σιγκαπούρη μέχρι σήμερα. Στα δέκα από αυτά, δηλαδή στα δύο τρίτα των αγώνων, ο νικητής ξεκίνησε από την pole position. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι κατατακτήριες δοκιμές, ειδικά αν γίνει σύγκριση με το Μονακό, όπου το 46,48% των αγώνων έχουν κερδηθεί από την pole.

Μόνο την πρώτη χρονιά, το 2008, ο νικητής προήλθε από θέση χαμηλότερη της πέμπτης. Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε εκκινήσει από την 15η θέση, αλλά εκείνος ο αγώνας ενείχε μία χαοτική ακολουθία γεγονότων. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στη Σιγκαπούρη με πέντε νίκες, ακολουθούμενος από τον Λιούις Χάμιλτον με τέσσερις. Συνολικά επτά οδηγοί έχουν μοιραστεί τις νίκες εδώ, και τέσσερις από αυτούς θα βρίσκονται στην πίστα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μέσα σε αυτούς δεν βρίσκεται το όνομα του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει κερδίσει ποτέ στη Marina Bay, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε την pole. Ο ολλανδός superstar έρχεται φέτος με φόρα από τη νίκη του με τη Ferrari 296 GT3 στο Nurburgring το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, θέλοντας να βάλει τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί.

Το 18ο Grand Prix στη Σιγκαπούρη έρχεται την Κυριακή 5/10 στις 15:00 ζωντανά σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 18ου GRAND PRIX:

F1 FP1 3/10 12:30 ANT1+ F1 FP2 3/10 16:00 ANT1+ F1 Academy Race 1 4/10 10:00 ANT1+ F1 FP3 4/10 12:30 ANT1+ F1 Qualifying 4/10 16:00 ANT1+ F1 Academy Race 2 5/10 10:25 ANT1+ F1 Formula 1 Show 5/10 14:00 ΑΝΤΙ, ANT1+ F1 Race 5/10 15:00 ΑΝΤ1, ANT1+ F1 kids Race 5/10 15:00 ANT1+ F1 Post-Race Show 5/10 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+ Nascar Charlotte 400 5/10 22:00 ΑΝΤ1+

Δημοφιλές coupe crossover με νέο υβριδικό σύνολο 115 ίππων στην πιο προσιτή έκδοση του – Δες την τιμή

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Τελικά συμφέρει το leasing αν είμαι ιδιώτης ή χάνω χρήματα; – Όλη η αλήθεια