15 Έλληνες οδηγοί θα ζήσουν το Grand Prix της Monza με τη Shell

Υπάρχουν αγώνες Formula 1 και υπάρχει και η Monza. Η ιστορική πίστα στην καρδιά της Ιταλίας, γνωστή και ως «Ναός της Ταχύτητας», αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς για κάθε φίλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εκεί όπου οι κινητήρες ουρλιάζουν στις μεγάλες ευθείες και η ιστορία της F1 γράφεται σχεδόν αδιάκοπα από το 1950. Τώρα, 15 Έλληνες οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν εκεί από κοντά, χάρη σε μια νέα προωθητική ενέργεια της Shell.

Ταξίδι στο Grand Prix της Monza

Μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+, η Shell δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς στην Ελλάδα να συμμετάσχουν σε έναν μεγάλο διαγωνισμό με έπαθλο ένα ταξίδι στο Grand Prix της Monza. Η συμμετοχή γίνεται εύκολα. Με κάθε ανεφοδιασμό 20 λίτρων ή περισσότερο σε καύσιμα:

Shell V-Power Racing

Shell V-Power 98

Shell V-Power Diesel

οι καταναλωτές αποκτούν spins στο παιχνίδι Spin to Win μέσα από την εφαρμογή Shell GO+. Τα spins προσφέρουν άμεσα δώρα, αλλά και συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα στείλει τους τυχερούς στη Monza τον Σεπτέμβριο.

Άμεσα δώρα μέσα από το Spin to Win

Η προωθητική ενέργεια δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη κλήρωση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν και άμεσα δώρα, μέσα από το Spin to Win. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται:

πόντοι Shell GO+

συλλεκτικά αυτοκινητάκια Shell Motorsport

Έτσι, κάθε ανεφοδιασμός μπορεί να μετατραπεί σε μια μικρή ευκαιρία για επιβράβευση, αλλά και σε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο.

Συμμετοχή έως τις 31 Μαΐου

Η ενέργεια πραγματοποιείται σε πρατήρια Shell σε όλη την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως 31 Μαΐου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται απλώς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Shell GO+, η οποία αποτελεί το loyalty πρόγραμμα της εταιρείας και δίνει πρόσβαση σε προνόμια, πόντους και προσφορές.

Η συγκεκριμένη δράση έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα. Ένας αιώνας δραστηριότητας που συνδέεται με την εξέλιξη της αυτοκίνησης στη χώρα και τη σχέση της εταιρείας με τους Έλληνες οδηγούς.