Αυτό είναι το νέο εταιρικό αυτοκίνητο του 19χρονου οδηγού της Mercedes F1 – Στην Ελλάδα κοστίζει πάνω από 355.800 ευρώ

Όταν οδηγάς για τη Mercedes στην F1 δεν γίνεται οι Γερμανοί να σε αφήσουν έτσι

Τα κλειδιά του νέου του εταιρικού αυτοκινήτου παρέλαβε ο οδηγός της Mercedes, Kimi Antonelli, καθώς ο νεαρός Ιταλός ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Antonelli θα πηγαινοέρχεται πια από τη δουλειά του με την απαραίτητη άνεση και στυλ, με μια επιβλητική Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition.

Μια από τις μόλις 200

Η AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition είναι εξαιρετικά αποκλειστική έκδοση, με μόνο 200 κομμάτια να έχουν κατασκευαστεί. Διαθέτει απόχρωση Metallic Obsidian Black, εμπνευσμένο από το μονοθέσιο της Mercedes του 2024, και ασημένια βέλη στο πίσω μέρος και λεπτομέρειες σε τιρκουάζ απόχρωση PETRONAS.

Διαθέτει, μεταξύ άλλων, ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2R και το AMG Night Package II, το οποίο προσθέτει μαύρες λεπτομέρειες και ασημί καπάκι ρεζερβουάρ. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας θηριώδης V8 biturbo κινητήρας 4,0 λίτρων, που αποδίδει 612 ίππους.

Ο νεαρός Ιταλός παρέλαβε τα κλειδιά του νέου του αυτοκινήτου λίγο αφότου ολοκλήρωσε το shakedown της Βαρκελώνης με τη νέα W17 την περασμένη εβδομάδα.

«Συνολικά, ήταν ένα καλό shakedown για εμάς», είπε ο Antonelli. «Είχαμε τα δικά μας προβλήματα, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε πολύ στην οδήγησή. Ολοκληρώσαμε πολλούς γύρους και σήμερα, κατάφερα να οδηγήσω για 90 επιπλέον γύρους στο πρωϊνό session. Αυτά είναι χρήσιμα χιλιόμετρα για να μας βοηθήσουν να μάθουμε καλύτερα την W17 και να συγκεντρώσουμε πολλά δεδομένα».

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Καλά όλα αυτά, αλλά πόσο θα έπρεπε να ξοδέψει κάποιος για να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο σαν αυτό του Antonelli; Καλή ερώτηση, αλλά δυστυχώς η συγκεκριμένη έκδοση δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας. Ωστόσο, μια «απλή» Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ κοστίζει 355,799,99 ευρώ στην Ελλάδα, κάτι που σημαίνει πως το κόστος για την ειδική έκδοση, Motorsport Collectors Edition, θα ήταν σίγουρα σημαντικά μεγαλύτερο.

Τι κρατάμε: