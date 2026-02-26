quattroruote-icon
FORMULA 1

Αυτός είναι ο νέος Global Brand Ambassador της Formula 1 – Πού τον έχουμε δει;

ΠΕΜΠΤΗ | 26.02.2026
Autotypos Team
aftos-einai-o-neos-global-brand-ambassador-tis-formula-1-pou-ton-echoume-dei-794321

Ένα αστέρι του Χόλυγουντ εντάσσεται επίσημα στην οικογένεια της F1 ως Global Brand Ambassador

Λίγο μετά τη έναρξη της καμπάνιας «All To Drive For» της F1, ο πρωταγωνιστής του F1 The Movie, Damson Idris, γίνεται επίσημα μέλος της οικογένειας του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού ως παγκόσμιος πρεσβευτής.

Μια ταινία με τεράστια σημασία για την F1

Ως μέρος της πρόσφατης «άνθισης» της F1 και του ολοένα και αυξανόμενου ενδιαφέροντος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – μια πλευρά στην οποία μέχρι πρόσφατα ο κόσμος αδιαφορούσε πλήρως – το F1 The Movie με πρωταγωνιστή τον Idris και συμπρωταγωνιστή τον Brad Pitt κατάφερε να αποφέρει πάνω από 630 εκατ. δολάρια στo box office, καθιστώντας την την πιο επιτυχημένη ταινία αθλητικού περιεχομένου όλων των εποχών.

Το F1 The Movie κατάφερε να γεφυρώσει το κενό μεταξύ ψυχαγωγίας και μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ παράλληλα αστέρες όπως ο Pitt και ο Idris καθήλωσαν το κοινό με την ερμηνεία τους, δημιουργώντας δυνατές στιγμές που αντηχούν τόσο εντός, όσο και εκτός πίστας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτογραφία: Warner Bros

Στην ταινία, ο Idris μάγεψε το κοινό ως Joshua Pearce, ένας ανερχόμενος οδηγός μέσα σε μια φανταστική ομάδα. Γυρισμένο σε πραγματικά Grand Prix με την πλήρη συνεργασία της F1, το F1 The Movie έφερε τον Idris δίπλα σε ομάδες και οδηγούς, βάζοντας τον αστέρα του Χόλυγουντ στα παπούτσια ενός πραγματικού μέλους του paddock. Δεν είναι τυχαίο πως ο Idris μετατράπηκε γρήγορα σε έναν ένθερμο fan της F1.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω επίσημα τον Damson Idris στην οικογένεια της Formula 1. Μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία F1 The Movie, η οποία έγραψε ιστορία στο box office και βοήθησε να φέρει το άθλημά μας σε νέο κοινό, εντάσσεται μαζί μας ως επίσημος Global Brand Ambassador», δήλωσε ο Stefano Domenicali, Πρόεδρος και CEO της F1. «Στη Formula 1, δίνουμε μεγάλη σημασία στην αυθεντικότητα και ο Damson είναι παθιασμένος με το άθλημα και μοιράζεται το όραμά μας να το αναπτύξουμε, οπότε είναι φανταστικό που θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Με την απίστευτη πλατφόρμα και τη θέση του στον χώρο της ψυχαγωγίας και του lifestyle, μαζί θα διευρύνουμε τα όρια του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε τους οπαδούς».

Ως Global Brand Ambassador, ο Idris θα παραστεί σε πολλά Grand Prix και θα υποστηρίζει την F1 ποικιλοτρόπως, με στόχο την εισαγωγή ενός νέου κύματος οπαδών στο άθλημα.

Τι κρατάμε:

  • Ο πρωταγωνιστής του F1 The Movie γίνεται Global Brand Ambassador της F1
  • Στην ταινία, ο Damson Idris υποδύθηκε έναν ανερχόμενο οδηγός, μέλος μιας φανταστικής ομάδας
  • Ο Idris έζησε δίπλα σε ομάδες και οδηγούς, μπαίνοντας στα παπούτσια ενός πραγματικού μέλους του paddock
  • Νέα αποστολή του Idris είναι η εισαγωγή ενός νέου κύματος οπαδών στο άθλημα

