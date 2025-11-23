Ο Max Verstappen πήρε τη νίκη στο GP του Λας Βέγκας και κρατά μαθηματικά ζωντανές τις ελπίδες τίτλου. Αμέσως μετά τον αγώνα, όμως, η McLaren βρέθηκε στο επίκεντρο με τα δύο μονοθέσια (του Lando Norris και του Oscar Piastri) να ελέγχονται από τους τεχνικούς επιτρόπους όπου και διαπιστώθηκε υπερβολική φθορά στο skid plank (το «πάτωμα»/plank κάτω από το μονοθέσιο).

Η μέτρηση έδειξε πάχος < 9 χλστ., κάτω από το ελάχιστο που ορίζει ο κανονισμός (TR άρθρο 3.5.9(e)). Αποτέλεσμα: διπλός αποκλεισμός από την κατάταξη, μια πρωτοφανής εξέλιξη για τη McLaren.

Πώς αλλάζει το βάθρο και η κατάταξη του αγώνα

Μετά τις ποινές:

1ος : Max Verstappen

2ος : George Russell (Mercedes)

3ος: Kimi Antonelli (Mercedes)

Οι υπόλοιποι οδηγοί ανεβαίνουν δύο θέσεις σε σχέση με την αρχική κατάταξη (καθώς διαγράφηκαν οι Norris–Piastri). Έτσι, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton κ.ά. κέρδισαν βαθμούς/θέσεις από την αναδιάταξη.

Ο κανονισμός του plank με απλά λόγια

Το ξύλινο/συνθετικό plank στο κάτω μέρος του μονοθεσίου λειτουργεί ως δείκτης ελάχιστου ύψους.

Στόχος : να αποτρέπεται η υπερβολικά χαμηλή απόσταση από το έδαφος που θα έδινε άδικο αεροδυναμικό πλεονέκτημα .

Έλεγχος : στο parc fermé μετριέται το πάχος του plank.

Κάτω από 9 χλστ.; Η συνήθης κύρωση είναι αποκλεισμός, γιατί θεωρείται παραβίαση τεχνικής ισότητας, ανεξάρτητα από πρόθεση ή φθορά λόγω «bouncing», kerbs κ.λπ.

Η μάχη του τίτλου μετά την ανατροπή

Με τον αποκλεισμό των McLaren:

Ο Lando Norris επιστρέφει στους 390 βαθμούς και διατηρεί προβάδισμα 24 βαθμών από τον Oscar Piastri, αλλά και τον Max Verstappen, ο οποίος ισοβαθμεί με τον Piastri στους 366 .

Απομένουν 2 αγώνες και 58 βαθμοί συνολικά στο τραπέζι

Κρίσιμο σημείο: η McLaren χάνει τους βαθμούς του 2ου και 4ου, άρα αναθερμαίνεται και η μάχη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (με Mercedes και Ferrari να ωφελούνται από την αναβάθμιση θέσεων).

Το βλέμμα στους δύο τελευταίους αγώνες

Με Verstappen και Piastri ισόβαθμους, κάθε βαθμός μετρά. Η McLaren πρέπει να εξαλείψει τεχνικά ρίσκα και να προστατεύσει το πλεονέκτημα Norris, ενώ Mercedes και Ferrari βλέπουν ευκαιρία για βαθμολογικό «άλμα» στους Κατασκευαστές.

Τι κρατάμε;