FORMULA 1

Ανατροπή στην F1: Αποκλείστηκαν οι McLaren από το GP του Λας Βέγκας – O Verstappen πάει για πρωτάθλημα;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 23.11.2025
Στέλιος Παππάς
anatropi-stin-f1-apokleistikan-oi-mclaren-apo-to-gp-tou-las-vegkas-o-verstappen-paei-gia-protathlima-783923

Διπλός αποκλεισμός Norris–Piastri για φθορά στο plank. Νικητής ο Verstappen, ανεβαίνουν Russell–Antonelli στο βάθρο. Τι σημαίνει για τη μάχη του τίτλου.

Ο Max Verstappen πήρε τη νίκη στο GP του Λας Βέγκας και κρατά μαθηματικά ζωντανές τις ελπίδες τίτλου. Αμέσως μετά τον αγώνα, όμως, η McLaren βρέθηκε στο επίκεντρο με τα δύο μονοθέσια (του Lando Norris και του Oscar Piastri) να ελέγχονται από τους τεχνικούς επιτρόπους όπου και διαπιστώθηκε υπερβολική φθορά στο skid plank (το «πάτωμα»/plank κάτω από το μονοθέσιο).

Η μέτρηση έδειξε πάχος < 9 χλστ., κάτω από το ελάχιστο που ορίζει ο κανονισμός (TR άρθρο 3.5.9(e)). Αποτέλεσμα: διπλός αποκλεισμός από την κατάταξη, μια πρωτοφανής εξέλιξη για τη McLaren.

Πώς αλλάζει το βάθρο και η κατάταξη του αγώνα

Μετά τις ποινές:

  • 1ος: Max Verstappen

  • 2ος: George Russell (Mercedes)

  • 3ος: Kimi Antonelli (Mercedes)

Οι υπόλοιποι οδηγοί ανεβαίνουν δύο θέσεις σε σχέση με την αρχική κατάταξη (καθώς διαγράφηκαν οι Norris–Piastri). Έτσι, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton κ.ά. κέρδισαν βαθμούς/θέσεις από την αναδιάταξη.

Ο κανονισμός του plank με απλά λόγια

Το ξύλινο/συνθετικό plank στο κάτω μέρος του μονοθεσίου λειτουργεί ως δείκτης ελάχιστου ύψους.

  • Στόχος: να αποτρέπεται η υπερβολικά χαμηλή απόσταση από το έδαφος που θα έδινε άδικο αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

  • Έλεγχος: στο parc fermé μετριέται το πάχος του plank.

  • Κάτω από 9 χλστ.; Η συνήθης κύρωση είναι αποκλεισμός, γιατί θεωρείται παραβίαση τεχνικής ισότητας, ανεξάρτητα από πρόθεση ή φθορά λόγω «bouncing», kerbs κ.λπ.

Η μάχη του τίτλου μετά την ανατροπή

Με τον αποκλεισμό των McLaren:

  • Ο Lando Norris επιστρέφει στους 390 βαθμούς και διατηρεί προβάδισμα 24 βαθμών από τον Oscar Piastri, αλλά και τον Max Verstappen, ο οποίος ισοβαθμεί με τον Piastri στους 366.

  • Απομένουν 2 αγώνες και 58 βαθμοί συνολικά στο τραπέζι

Κρίσιμο σημείο: η McLaren χάνει τους βαθμούς του 2ου και 4ου, άρα αναθερμαίνεται και η μάχη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (με Mercedes και Ferrari να ωφελούνται από την αναβάθμιση θέσεων).

Το βλέμμα στους δύο τελευταίους αγώνες

Με Verstappen και Piastri ισόβαθμους, κάθε βαθμός μετρά. Η McLaren πρέπει να εξαλείψει τεχνικά ρίσκα και να προστατεύσει το πλεονέκτημα Norris, ενώ Mercedes και Ferrari βλέπουν ευκαιρία για βαθμολογικό «άλμα» στους Κατασκευαστές.

Τι κρατάμε;

  • Διπλός αποκλεισμός McLaren για plank < 9 χλστ.: βαρύ πλήγμα σε οδηγούς και Κατασκευαστές.

  • Νικητής Verstappen, που ισοβαθμεί με Piastri και μπαίνει δυνατά στη μάχη τίτλου.

  • Russell–Antonelli στο βάθρο, μαζικές προαγωγές θέσεων/βαθμών στους υπόλοιπους.

  • Η ρύθμιση ύψους και η διαχείριση φθοράς θα είναι κρίσιμες στους δύο τελευταίους γύρους.

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό SUV που ξεπέρασε τα 1.000 km αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες – Τιμή στην Ελλάδα

Δοκιμή Skoda Octavia RS 2.0 265 PS: Ένα “driver’s car” με προβιά οικογενειάρχη

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
