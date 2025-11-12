Audi F1: Μόλις αποκάλυψε τα χρώματα με τα οποία θα τρέχει από το 2026

Η Audi παρουσίασε στο Μόναχο το concept livery του 2026. Όλες οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με μία από τις μεγαλύτερες εισόδους στο άθλημα.

Η Audi αποκάλυψε στο Audi Brand Experience Centre στο Μόναχο ένα concept livery που δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση της πρώτης της συμμετοχής στη Formula 1 από το 2026. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από το πρωτότυπο R26 Concept, το οποίο λειτουργεί ως «βιτρίνα» ταυτότητας πριν δούμε το πραγματικό μονοθέσιο στις αρχές του 2026.

Τα χρώματα και η ταυτότητα

Η παλέτα συνδυάζει titanium, carbon black και το χαρακτηριστικό Audi red, με τους τέσσερις δακτυλίους ενσωματωμένους στο σχέδιο. Στόχος, όπως λέει η εταιρεία, είναι να έχει «το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο στην πίστα» από το 2026.

Χρονοδιάγραμμα και υποδομές

Η Audi εισέρχεται στη F1 με δικό της κινητήρα και δικό της σασί βάσει των νέων κανονισμών του 2026, έχοντας αναπτύξει το power unit στη Neuburg (Γερμανία), ενισχύοντας το εργοστάσιο της Sauber στη Hinwil (Ελβετία) και ανοίγοντας το UK Technology Centre στο Bicester. Η πρώτη εμφάνιση στην πίστα για το μονοθέσιο τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Ποιοι την «τρέχουν»

Την αγωνιστική προσπάθεια ηγείται ο Mattia Binotto ως Head of Audi F1 Project, ενώ Team Principal αναλαμβάνει ο Jonathan Wheatley — δύο κινήσεις που «κουμπώνουν» με τον στόχο της εταιρείας να μεταμορφωθεί γρήγορα σε διεκδικητή.

Στο επίσημο αφήγημα, ο CEO Gernot Döllner μιλάει πως η F1 θα λειτουργήσει ως «καταλύτης» μιας πιο ευέλικτης και καινοτόμου Audi, ενώ οι Binotto/Wheatley περιγράφουν μια πορεία τριών φάσεων (challenger → competitor → champion) με ορίζοντα διεκδίκησης τίτλων έως το 2030.

Οδηγοί

Το οδηγικό δίδυμο που χτίζεται γύρω από τη μετεξέλιξη της Sauber σε εργοστασιακή Audi είναι οι Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto, με συμφωνίες πολυετούς διάρκειας ώστε να περάσουν στο 2026.

Τι κρατάμε;

Σαφής ταυτότητα: titanium / carbon black / Audi red και έντονη χρήση των τεσσάρων δακτυλίων στο livery.

Ισχυρή δομή: Binotto (Head of Project) και Wheatley (Team Principal).

Οδηγικό πλάνο: Hülkenberg & Bortoleto περνούν στην εποχή Audi από το 2026.

Υποδομές σε 3 χώρες και πρώτη εμφάνιση μονοθεσίου σε πίστα στις αρχές του 2026.

Φιλοδοξία για τίτλους: δηλωμένος στόχος να διεκδικήσει πρωτάθλημα έως το 2030.

