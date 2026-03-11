Μπαίνουν οι Κινέζοι στην Formula 1; – Ποια μάρκα δείχνει ενδιαφέρον;

Η Formula 1 διανύει την καλύτερη περίοδό της από άποψη δημοτικότητας και, όπως αναμενόταν, τραβάει το ενδιαφέρον των κινέζων

Η δημοτικότητα της Formula 1 βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και όλο και περισσότεροι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θέλουν να συμμετάσχουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η νέα σεζόν έφερε μεγάλες αλλαγές σε μονοθέσια και κανονισμούς, ενώ εταιρείες κολοσσοί όπως η Ford, η Audi, η Toyota και η GM έκαναν την εμφάνισή τους – άλλες επέστρεψαν, άλλες για πρώτη φορά.

Τώρα, ακόμα ένας κολοσσός της αυτοκίνησης φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει στον «χορό» της F1. Ο λόγος για την κινέζικη BYD, την μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα και νούμερο 1 παραγωγό ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Αλλαγές που της ταιριάζουν «γάντι»

Η αυξανόμενη σημασία της ηλεκτρικής δύναμης στις νέες μονάδες ισχύος της F1 φαίνεται να αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη BYD. Τα νέα μονοθέσια ισορροπούν απόλυτα πλέον μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής δύναμης, ενώ η σωστή διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια πρόσθετη παράμετρος που αναμένεται να χαρίσει χαμόγελα σε κάποιους και να σκορπίσει την απογοήτευση σε άλλους.

Εν μέσω αυτών των τεράστιων αλλαγών, η BYD θα μπορούσε έτσι να γίνει η πρώτη μεγάλη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που θα συμμετάσχει στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας την τεχνογνωσία γύρω από την ηλεκτροκίνηση στη «γωνία» της.

Tα πρόσφατα κατορθώματα της BYD δεν σηκώνουν αμφισβήτηση, με την κινέζικη μάρκα να έχει εξελιχθεί στον νούμερο ένα κατασκευαστή ηλεκτρικών, ενώ στην ηλεκτρική «φαρέτρα» της κατέχει και ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα παραγωγής στον κόσμο. Ο λόγος φυσικά για το Yangwang U9, ένα ηλεκτρικό hypercar που, στην κορυφαία του έκδοση Extreme, διαθέτει ισχύ που ξεπερνά τους 3.000 ίππους και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα… 500 χλμ./ώρα.

Oι κινέζοι «ψάχνονται» για συμμετοχή στο motorsport

O χάρτης του motorsport αλλάζει ραγδαία, με μεγάλες εταιρείες να πραγματοποιούν σημαντικές κινήσεις μέσα στο 2026. Η Ford επέστρεψε στην F1 μέσω της νέας συνεργασίας της με τη Red Bull, η Audi απέκτησε τα δικαιώματα της Sauber, η General Motors μπήκε στο πρωτάθλημα με την Cadillac και η Toyota Gazoo Racing συνεργάζεται με τη Haas.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης παρουσίας μεγάλων εταιρειών, η BYD φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής, ειδικά λόγω της μεγαλύτερης έμφασης στην ηλεκτρική ενέργεια στη νέα εποχή των turbo-hybrid κινητήρων 1,6 λίτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η κινεζική εταιρεία εξετάζει τη συμμετοχή της σε διάφορες μορφές μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανάμεσά τους και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) καθώς και η Formula 1.

Ο δρόμος της BYD προς την F1

Για την ενδεχόμενη συμμετοχή της στην F1, η BYD έχει μπροστά της ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: η μια επιλογή είναι αυτή της δημιουργίας μιας νέας ομάδας από το μηδέν, ενώ η δεύτερη είναι η αγορά μιας υπάρχουσας ομάδας.

Το πρώτο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, με χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα τα 40… κύματα που πέρασε ο Andretti για να καταφέρει να πείσει τις αρχές πως αξίζει μια θέση στο grid. Τελικά, οι προσπάθειες χρόνων δικαιώθηκαν μόνο αφού το project πέρασε στη μητρική TWG Motorsports και εξασφαλίστηκε συνεργασία με τη General Motors.

Το δεύτερο – και πιο ρεαλιστικό – σενάριο είναι η αγορά μιας ομάδας, μια λύση στην οποία κατέφυγε πρόσφατα η Audi, αποκτώντας το 100% της Sauber F1 Team σε μια συμφωνία που εκτιμάται πως άγγιξε τα 600 εκατ. ευρώ. Η BYD θα μπορούσε να ακολουθήσει τα χνάρια της γερμανικής εταιρείας, αγοράζοντας μια ομάδα. Μια πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι η Alpine F1 Team, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτών.

Τι λέει για όλα αυτά ο «ξενοδόχος»

Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, έχει δηλώσει ότι βλέπει θετικά την είσοδο ενός κινεζικού κατασκευαστή στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, στις αρχές του περασμένου έτους είχε αναφέρει ότι, με τις ΗΠΑ να συμμετέχουν ήδη μέσω της Cadillac και της Haas F1 Team, «το επόμενο βήμα είναι να καλωσορίσουμε έναν Κινέζο κατασκευαστή».

Θα μπορούσαν αυτές οι δηλώσεις του προέδρου της FIA να φωτογραφίζουν μια εταιρεία όπως η BYD; – Κάλλιστα, αφού ο κινέζικος κολοσσός κατέχει την επενδυτική δύναμη για μια τέτοια κίνηση, από την οποία θα μπορούσε να βγει μόνο κερδισμένη, ενισχύοντας σημαντικά το όνομά της και τη διεθνή της προβολή.

Τι κρατάμε:

Η BYD ακονίζει τα… δόντια της για τη Formula 1

Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος στην F1, δημιουργώντας το τέλειο timing

Οι κινέζοι θα μπορούσαν να μπουν στο πρωτάθλημα δημιουργώντας μια ομάδα ή αγοράζοντας μια ήδη υπάρχουσα

Ο πρόεδρος της FIA είχε δηλώσει πως βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να μπει μια κινέζικη εταιρεία στο grid

Πηγή: Carscoops.com