Χαμός στην F2, τρία μονοθέσια «κουλουβάχατα»: Ήρθαν τα πάνω – κάτω!

Σοκαριστικό ατύχημα με ντεραπάρισμα μονοθέσιου που πέρασε «από πάνω» άλλους οδηγούς

Ούτε σε video game δεν γίνεται αυτό που συνέβη στο αγώνα Sprint της F2 στην Αυστρία, όταν στα φρένα για την είσοδο κλειστή στροφής τρία μονοθέσια «στριμώχτηκαν» διεκδικώντας την γραμμή, εμε αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Ο Γάλλος πιλότος Sami Meguetounif που αγωνίζεται με την ομάδα της Trident πήρε τη μεγαλύτερη λαχτάρα, όταν το μονοθέσιο του από την εσωτερική, βρέθηκε ανάποδα στην εξωτερική, αφού πρώτα «απογειώθηκε» και πέρασε με «βαρελάκια» τους Browning και Lindblad από πάνω.

Ευτυχώς και οι τρεις τους είναι καλά και χωρίς να έχουν υποστεί τραυματισμούς χάρη στο σωτήριο «halo», την ανάπτυξη δηλαδή ενός «κλωβού» από ανθεκτικές δομές πάνω και περιμετρικά από τη θέση οδήγησης.

Scary roll-over in #F2 at the #AustrianGP. Grateful once again for the incredible safety innovations in motorsport—and especially the HALO. A lifesaver born from relentless research and dedication. 🙏#SamiMeguetounif #Formula2 #FIA pic.twitter.com/5evGe0ApKh

— CHEQUERED FLAG 🏁 (@cfmagindia) June 28, 2025