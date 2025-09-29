quattroruote-icon
FORMULA 1

Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος σκύλος του Lewis Hamilton, Roscoe

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.09.2025
Στέλιος Παππάς
efyge-apo-ti-zoi-o-agapimenos-skylos-tou-lewis-hamilton-roscoe-777041

Ο Lewis Hamilton αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον αγαπημένο του σκύλο Roscoe, που πέθανε ύστερα από μάχη με πνευμονία, μοιράζοντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα αγάπης.

Ο Lewis Hamilton αποχαιρέτησε τον πιο πιστό του φίλο, το διάσημο bulldog Roscoe, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο Roscoe νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, έχοντας διαγνωστεί με πνευμονία, ενώ ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ακυρώσει τη συμμετοχή του στις δοκιμές ελαστικών της Pirelli για να παραμείνει στο πλευρό του.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ίδιος μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος στα social media, ο Roscoe πέθανε στην αγκαλιά του το βράδυ της Κυριακής, ύστερα από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη. «Έπειτα από τέσσερις μέρες που πάλευε με όλες του τις δυνάμεις, έπρεπε να πάρω τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής μου και να τον αποχαιρετήσω», έγραψε ο Hamilton. «Νιώθω ευγνωμοσύνη και τιμή που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή. Ήταν ένας άγγελος, ένας πραγματικός φίλος».

Ο Roscoe ήταν εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Hamilton, ταξιδεύοντας συχνά μαζί του στους αγώνες της Formula 1 και εμφανιζόμενος σε πλήθος φωτογραφιών και στιγμών από την καθημερινότητά του. Μετά τον θάνατο του άλλου σκύλου του, Coco, το 2019, ο Roscoe είχε γίνει ο μοναδικός τετράποδος σύντροφος του Βρετανού πιλότου.

«Το να τον αγαπώ τόσο βαθιά και να λαμβάνω τόση αγάπη πίσω, ήταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής», σημείωσε ο Hamilton. «Ξέρω πως πολλοί έχουν βιώσει τον πόνο της απώλειας ενός ζώου. Είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται, αλλά μένει για πάντα στην καρδιά».

Ο Hamilton ευχαρίστησε όλους όσους στήριξαν και αγάπησαν τον Roscoe όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως «ήταν ξεχωριστό να βλέπω πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος».

Τι κρατάμε;

  • Ο Roscoe, ο αγαπημένος σκύλος του Lewis Hamilton, πέθανε ύστερα από μάχη με πνευμονία.
  • Ο Hamilton παρέμεινε στο πλευρό του, ακυρώνοντας δοκιμές της Pirelli.
  • Τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.
  • Ο Roscoe ήταν σύμβολο αγάπης και συντροφικότητας στη ζωή του Βρετανού πρωταθλητή.

Πηγή: F1.com

Δοκιμάζουμε την εξωφρενική Ferrari F80: Είναι η καλύτερη Ferrari όλων των εποχών;

Chery Tiggo 4: Οι 5 λόγοι που αυτό το B-SUV θα ξεπουλήσει στην Ελλάδα

Βασίλης Μπισμπίκης: Με τι αυτοκίνητο προκάλεσε τον χαμό στην Φιλοθέη – Όλο το χρονικό

Tags
#F1#Ferrari#Lewis Hamilton#σκύλος
