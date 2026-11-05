Έφυγε από τη ζωή ο Alan Jones, ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Williams στην F1

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 του 1980 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του 12 νίκες και ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της Williams.

Η Formula 1 αποχαιρετά τον Alan Jones, έναν οδηγό που συνέδεσε το όνομά του με την καθιέρωση της Williams στην κορυφή. Ο Αυστραλός πέθανε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έπειτα από σύντομη ασθένεια, μόλις τρεις ημέρες μετά τα 80ά γενέθλιά του.

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω της Motorsport Australia. Η σύζυγός του, Amanda Butler-Davis, στάθηκε στην αφοσίωσή του στους αγώνες και στο αποτύπωμα που άφησε σε όσους τον γνώρισαν, ευχαριστώντας παράλληλα τους φίλους και τους θαυμαστές του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Από τη Hesketh στην πρώτη νίκη με τη Shadow

Γεννημένος στη Μελβούρνη το 1946, ο Jones μεγάλωσε με τους αγώνες στη ζωή του, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, Stan. Η διαδρομή προς τη Formula 1 τον έφερε στην Ευρώπη και, το 1975, στο ντεμπούτο του με τη Hesketh.

Η πρώτη νίκη ήρθε δύο χρόνια αργότερα, στο Grand Prix Αυστρίας του 1977, με τη Shadow. Το σημαντικότερο βήμα, όμως, έγινε το 1978, όταν εντάχθηκε στη Williams. Η συνεργασία αυτή θα άλλαζε τόσο τη δική του καριέρα όσο και την πορεία της βρετανικής ομάδας.

Το 1980 έγραψε ιστορία για τη Williams

Οι τέσσερις νίκες του 1979 έδειξαν ότι η Williams είχε πλέον έναν οδηγό και ένα μονοθέσιο ικανά να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά, η υπόσχεση έγινε πραγματικότητα.

Με πέντε νίκες μέσα στη σεζόν του 1980, ο Jones επικράτησε του Nelson Piquet και εξασφάλισε τον τίτλο έναν αγώνα πριν από το τέλος. Έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών στην ιστορία της Williams και ο δεύτερος Αυστραλός που έφτασε στην κορυφή, μετά τον Jack Brabham.

Σκληρός ανταγωνιστής, ευθύς και με ισχυρή προσωπικότητα, ταίριαζε στην αγωνιστική φιλοσοφία του Frank Williams. Ο τίτλος του έδωσε στη συνεργασία τους μια θέση στην ιστορία: ο Jones έγινε το πρώτο σημείο αναφοράς για τους πρωταθλητές που θα ακολουθούσαν με τα μονοθέσια της ομάδας.

Η αγωνιστική ζωή συνεχίστηκε και μετά τη Formula 1

Ο Jones αποχώρησε αρχικά από τη Formula 1 στο τέλος του 1981, έχοντας προσθέσει δύο ακόμη νίκες. Ακολούθησαν επιστροφές με την Arrows και τη Haas, πριν από την τελευταία εμφάνιση στην Αδελαΐδα το 1986.

Η συνέχεια τον βρήκε να αγωνίζεται στην Αυστραλία, με σημαντικές παρουσίες στα αυτοκίνητα τουρισμού και στους αγώνες αντοχής. Κέρδισε τις 12 Ώρες του Bathurst το 1993, ενώ ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο του Bathurst 1000.

Παρέμεινε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και μέσα από την τηλεόραση, αλλά και από άλλους ρόλους στις διεθνείς διοργανώσεις. Για τη Williams, πάντως, το όνομά του θα συνοδεύει πάντα μια ξεχωριστή πρωτιά: ήταν ο οδηγός με τον οποίο άρχισε η ιστορία των παγκόσμιων πρωταθλητών της.