Επίσημο: Άκου εδώ για πρώτη φορά τους νέους κινητήρες της F1 για το 2026

Honda και Aston Martin μας δίνουν μια πρώτη γεύση από τους νέους κινητήρες F1: Κάνουν ωραίο ήχο ή είναι «άψυχοι»;

Σχεδόν έτοιμοι είναι οι νέοι κινητήρες της Honda εν όψει της νέας σεζόν στην F1, μια σεζόν που οι αλλαγές στους κανονισμούς κάνουν αρκετούς να ανησυχούν. Αυτό αφού, από τα V10 και V8 «κτήνη» που σχεδόν κούφαιναν τους θεατές, οι όλο και πιο αθόρυβοι υβριδικοί κινητήρες του σήμερα δείχνουν πως η F1 πλησιάζει ολοένα και περισσότερο σε μια σχεδόν «βουβή» εποχή.

Ωστόσο, το νέο βίντεο που δημοσίευσε η Honda στο Instagram μας κάνει ακόμα να ελπίζουμε.

Καρδούλες και σχόλια «βροχή»

Λίγο μετά τη δημοσίευσή του, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 300.000 likes και πάνω από 3.000 σχόλια από fans της F1. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζουμε πως οι νέοι κινητήρες F1 της Honda είναι «ότι καλύτερο» μετά την ένδοξη V8 εποχή, τουλάχιστον στον ήχο, ακόμα κι αν εξαρτώνται ακόμα περισσότερο στην ηλεκτρική ενέργεια, αποτέλεσμα των όλο και πιο αυστηρών κανονισμών.

Ο ήχος του turbo V6 κινητήρα 1,6 λίτρων της Honda κάθε άλλο παρά βαρετός είναι, τόσο κατά το ακαριαίο στροφάρισμα, αλλά και κατά την πέδηση, με τα κατεβάσματα να συνοδεύονται κι από μικρά «σκασίματα» της εξάτμισης.

Νέα εποχή στη Formula 1

Από τη νέα σεζόν, μια ουσιαστική αλλαγή στους κανονισμούς φέρνει μεγάλες αλλαγές στα κινητήρια σύνολα, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται περισσότερο στην ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που τους φέρνει ουσιαστικά ένα βήμα πιο κοντά σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον. Οι σκληροπυρηνικοί της F1 διαβάζουν κάτι τέτοιο και τους σηκώνεται σίγουρα η τρίχα, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους τα V12, V10 και V8 «θηρία» του παρελθόντος.

Η Honda είπε να τους καθησυχάσει με το νέο της βίντεο, αποδεικνύοντας πως η νέα εποχή στην F1 μπορεί να είναι πιο βιώσιμη, αλλά χωρίς το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού να χάσει τον χαρακτήρα του.

Εκτός από τη Red Bull και την RB, από τη νέα σεζόν οι κινητήρες της Honda θα τροφοδοτούν και τα μονοθέσια της Aston Martin.

