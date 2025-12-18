quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

Επίσημο: Άλλαξε αριθμό ο Μαξ Φερστάπεν για το 2026 – Τι σχέση έχει ο Ricciardo

ΠΕΜΠΤΗ | 18.12.2025
Autotypos Team
episimo-allaxe-arithmo-o-max-ferstapen-gia-to-2026-ti-schesi-echei-o-ricciardo-773775

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του και πρέπει να αλλάξει αριθμό – Δεν θα έχει ξανά το #33 όμως

Το τέλος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν συναρπαστικό, με τον Μαξ Φερστάπεν να μένει δεύτερος, μια «ανάσα» πίσω από τον Λάντο Νόρις, σε έναν τίτλο που κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Ο Ολλανδός superstar της Red Bull δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να φτάσει στο 5 σερί πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να παραδώσει το αριθμό #1 στον Νόρις.

Πριν πάρει το #1, ο Φερστάπεν φορούσε τον αριθμό #33, αλλά τώρα θα διαλέξει τον αριθμό που πραγματικά ήθελε όταν έκανε το ντεμπούτο του στην F1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο νέος αριθμός του Φερστάπεν

Από τη νέα σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν θα φορά το #3, το οποίο είναι ο τυχερός του αριθμός. Ο ολλανδός ήθελε να πάρει τον εν λόγω αριθμό από πάντα, ωστόσο, αυτός είχε ήδη «καπαρωθεί» από τον Daniel Ricciardo, οπότε ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να καταφύγει στη λύση #33, ο οποίος θα του έφερνε… «διπλή τύχη», όπως δήλωνε ο ίδιος με μια δόση χιούμορ.

Η καριέρα του Αυστραλού στη Formula 1 τελείωσε το 2024, με τον Ricciardo να κατέχει – βάσει κανονισμών – τα δικαιώματα του αριθμού για δύο ακόμα χρόνια. Ωστόσο, η επιτροπή της F1 επιτρέπει πια στους οδηγούς να αρνηθούν αυτό το δικαίωμα, κάτι που ο Ricciardo δεν είχε πρόβλημα να κάνει για χάρη του Μαξ.

«Δεν θα είναι ο αριθμός 33», δήλωσε ο Φερστάπεν σε σχετική ερώτηση που του έγινε μετά το τέλος της χρονιάς. «Ο αγαπημένος μου αριθμός ήταν πάντα το 3, εκτός από τον αριθμό 1. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε, οπότε θα είναι ο αριθμός 3. Ο αριθμός 33 ήταν πάντα καλός, αλλά μου αρέσει απλώς το ένα 3 περισσότερο από το δύο. Πάντα έλεγα ότι αντιπροσώπευε διπλή τύχη, αλλά ήδη είχα αρκετή τύχη στη Formula 1».

Τι κρατάμε:

  • Με το αγαπημένο του #3 θα αγωνίζεται ο Μαξ Φερστάπεν στη νέα σεζόν της F1
  • Aυτός ήταν πάντα ο τυχερός του αριθμός, ωστόσο, ο Φερστάπεν είχε το #33 λόγω Ricciardo και το #1 λόγω… τίτλων
  • Οι οδηγοί μπορούν πλέον να αλλάξουν αριθμό και ο Ricciardo έκανε τη χάρη να αφήσει το #3 στον Ολλανδό

Πηγή: Motorsport.com

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Daniel Ricciardo#F1#Red Bull#Λάντο Νόρις#Μαξ Φερστάπεν
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

nea-monothesia-f1-2026-fotografies-kai-ola-osa-prepei-na-xereis-786969

FORMULA 1

17.12.2025

Νέα μονοθέσια F1 2026: Φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρεις
f1-epistrefei-sto-kalentari-to-portimao-i-pista-pou-tha-antikatastisei-786884

FORMULA 1

16.12.2025

F1: Επιστρέφει στο καλεντάρι το Πορτιμάο – Η πίστα που θα αντικαταστήσει
f1-h-audi-apokalypse-to-neo-onoma-tis-omadas-pote-tha-apokalyfthei-to-livery-786875

FORMULA 1

16.12.2025

F1: H Audi αποκάλυψε το νέο όνομα της ομάδας – Πότε θα αποκαλυφθεί το livery
episimo-akou-edo-gia-proti-fora-tous-neous-kinitires-tis-f1-gia-to-2026-766300

FORMULA 1

15.12.2025

Επίσημο: Άκου εδώ για πρώτη φορά τους νέους κινητήρες της F1 για το 2026
o-exofrenikos-logariasmos-sto-afterparty-tou-lanto-noris-meta-tin-kataktisi-tou-protathlimatos-6psifio-noumero-786234

FORMULA 1

11.12.2025

Ο εξωφρενικός λογαριασμός στο afterparty του Λάντο Νόρις μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος – 6ψήφιο νούμερο
formula-1-paramenei-sto-plevro-tou-ferstapen-o-agapimenos-tou-michanikos-786073

FORMULA 1

10.12.2025

Formula 1: Παραμένει στο πλευρό του Φερστάπεν ο αγαπημένος του μηχανικός

Πρόσφατες Ειδήσεις