Επίσημο: Άλλαξε αριθμό ο Μαξ Φερστάπεν για το 2026 – Τι σχέση έχει ο Ricciardo

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του και πρέπει να αλλάξει αριθμό – Δεν θα έχει ξανά το #33 όμως

Το τέλος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν συναρπαστικό, με τον Μαξ Φερστάπεν να μένει δεύτερος, μια «ανάσα» πίσω από τον Λάντο Νόρις, σε έναν τίτλο που κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Ο Ολλανδός superstar της Red Bull δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να φτάσει στο 5 σερί πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να παραδώσει το αριθμό #1 στον Νόρις.

Πριν πάρει το #1, ο Φερστάπεν φορούσε τον αριθμό #33, αλλά τώρα θα διαλέξει τον αριθμό που πραγματικά ήθελε όταν έκανε το ντεμπούτο του στην F1.

Ο νέος αριθμός του Φερστάπεν

Από τη νέα σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν θα φορά το #3, το οποίο είναι ο τυχερός του αριθμός. Ο ολλανδός ήθελε να πάρει τον εν λόγω αριθμό από πάντα, ωστόσο, αυτός είχε ήδη «καπαρωθεί» από τον Daniel Ricciardo, οπότε ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να καταφύγει στη λύση #33, ο οποίος θα του έφερνε… «διπλή τύχη», όπως δήλωνε ο ίδιος με μια δόση χιούμορ.

Η καριέρα του Αυστραλού στη Formula 1 τελείωσε το 2024, με τον Ricciardo να κατέχει – βάσει κανονισμών – τα δικαιώματα του αριθμού για δύο ακόμα χρόνια. Ωστόσο, η επιτροπή της F1 επιτρέπει πια στους οδηγούς να αρνηθούν αυτό το δικαίωμα, κάτι που ο Ricciardo δεν είχε πρόβλημα να κάνει για χάρη του Μαξ.

«Δεν θα είναι ο αριθμός 33», δήλωσε ο Φερστάπεν σε σχετική ερώτηση που του έγινε μετά το τέλος της χρονιάς. «Ο αγαπημένος μου αριθμός ήταν πάντα το 3, εκτός από τον αριθμό 1. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε, οπότε θα είναι ο αριθμός 3. Ο αριθμός 33 ήταν πάντα καλός, αλλά μου αρέσει απλώς το ένα 3 περισσότερο από το δύο. Πάντα έλεγα ότι αντιπροσώπευε διπλή τύχη, αλλά ήδη είχα αρκετή τύχη στη Formula 1».

Τι κρατάμε:

Με το αγαπημένο του #3 θα αγωνίζεται ο Μαξ Φερστάπεν στη νέα σεζόν της F1

Aυτός ήταν πάντα ο τυχερός του αριθμός, ωστόσο, ο Φερστάπεν είχε το #33 λόγω Ricciardo και το #1 λόγω… τίτλων

Οι οδηγοί μπορούν πλέον να αλλάξουν αριθμό και ο Ricciardo έκανε τη χάρη να αφήσει το #3 στον Ολλανδό

Πηγή: Motorsport.com