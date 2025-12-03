Επίσημο F1: Ο Hadjar πάει στη Red Bull – Ποιος παίρνει τη θέση του;

Οι ανακατατάξεις στο grid της Formula 1 για το 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Και όπως συχνά συμβαίνει, η πιο πολυσυζητημένη αλλαγή προέρχεται από το στρατόπεδο της Red Bull.

Μετά από εβδομάδες φημολογίας, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση: ο Isack Hadjar προάγεται στη μεγάλη ομάδα και θα αποτελέσει τον νέο teammate του Max Verstappen. Ο 21χρονος Γάλλος, που έκανε φέτος την πρώτη του πλήρη σεζόν με τη Racing Bulls, εντυπωσίασε με τη σταθερότητα και τη φυσική του ταχύτητα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Christian Horner και του Helmut Marko. Η Red Bull σπάνια προχωρά σε τέτοιες προαγωγές χωρίς δεύτερη σκέψη, όμως η απόδοσή του μέσα στη χρονιά δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας.

Ο νέος teammate του Verstappen

Για πρώτη φορά από την εποχή του Ricciardo, η Red Bull θα έχει ξανά έναν νεαρό οδηγό που προέρχεται από το δικό της “φυτώριο”, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό σε άλλη ομάδα ή μακρά εμπειρία στη F1. Ο Hadjar κατάφερε να μετατρέψει μια πολλά υποσχόμενη παρουσία στη Formula 2 σε πραγματική προαγωγή, δείχνοντας ωριμότητα πέρα από την ηλικία του. Στο GP Ολλανδίας, όπου πήρε την πρώτη του τρίτη θέση, αλλά και σε πίστες όπως το Σουζούκα και το Κάταρ, έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί την πίεση, να επιτεθεί, αλλά και να υπερασπιστεί θέσεις απέναντι σε πιο έμπειρους αντιπάλους. Όλα αυτά, σε μια Racing Bulls που σπάνια ήταν το ταχύτερο μονοθέσιο του midfield. Η μετάβασή του στη Red Bull Racing δεν είναι απλώς επιβράβευση, είναι μια στρατηγική επιλογή ενόψει του 2026, όπου τα νέα τεχνικά regulations θα ανατρέψουν δεδομένα. Ο Verstappen θα συνεχίσει ως αδιαμφισβήτητος ηγέτης, αλλά η ομάδα χρειάζεται έναν δεύτερο οδηγό γρήγορο και αξιόπιστο, ικανό να διεκδικεί βαθμούς και να πιέζει τα υπόλοιπα top teams.

Ο χαμένος της υπόθεσης

Κάθε νέα αρχή σημαίνει και ένα τέλος. Ο Yuki Tsunoda φαίνεται πως πληρώνει την αστάθεια στις επιδόσεις του. Παρά τις εκλάμψεις ταχύτητας και τις επιθετικές του στιγμές, η χρονιά του Ιάπωνα χαρακτηρίστηκε από αδυναμία στο ρυθμό αγώνα και συχνά λάθη στρατηγικής ή διαχείρισης ελαστικών. Η Red Bull δε ν έκρυψε ποτέ ότι παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις των νεότερων οδηγών της, και ο Hadjar κατάφερε να τον επισκιάσει. Ο Tsunoda ενδέχεται να παραμείνει ως εφεδρικός οδηγός ή να αναζητήσει θέση αλλού στο grid, όμως για την ώρα, όλα δείχνουν ότι το πρόγραμμά του στη Formula 1 ολοκληρώνεται.

Το νέο πρόσωπο της Racing Bulls

Η άλλη μεγάλη είδηση έρχεται από τη Racing Bulls, όπου θα κάνει ντεμπούτο ο Arvid Lindblad, μόλις 18 ετών. Ο Βρετανός ανεβαίνει απευθείας από τη Formula 2, συνεχίζοντας την παράδοση της Red Bull να επενδύει σε ταλέντα που ωριμάζουν γρήγορα. Δίπλα του θα παραμείνει ο Liam Lawson, που δείχνει σταθερός και έτοιμος για ηγετικό ρόλο στη μικρή ομάδα. Με τον Lindblad στο grid, η F1 αποκτά τον μοναδικό rookie της σεζόν του 2026. Και παρότι είναι νωρίς για προβλέψεις, όσοι τον έχουν παρακολουθήσει στις μικρές κατηγορίες μιλούν για οδηγό με φυσική αίσθηση ισορροπίας και καθαρό racecraft.

Τι σημαίνει για τη Red Bull αυτή η κίνηση

Η είσοδος του Hadjar στην κύρια ομάδα είναι κάτι παραπάνω από μια αλλαγή προσώπων. Είναι δήλωση στρατηγικής. Η Red Bull θέλει να δείξει ότι παραμένει πιστή στο πρόγραμμα νέων οδηγών που την ανέδειξε και ότι μπορεί να στηριχθεί σε νέα γενιά ταλέντων, χωρίς να αναζητά έτοιμες λύσεις στην αγορά. Είναι επίσης και μια ασφάλεια για το μέλλον. Ο Verstappen έχει δεσμευτεί ως το 2028, αλλά η ομάδα γνωρίζει καλά ότι κάθε εποχή κυριαρχίας έχει κύκλο. Ο Hadjar είναι η φυσική συνέχεια, ο οδηγός που μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο περιβάλλον της ομάδας, με λιγότερη πίεση και περισσότερη υποστήριξη.

Πώς διαμορφώνεται το grid του 2026

Με αυτή την ανακοίνωση, οι θέσεις στις κορυφαίες ομάδες για το 2026 είναι σχεδόν κλεισμένες:

Red Bull Racing: Verstappen – Hadjar

Verstappen – Hadjar Mercedes: Russell – Antonelli

Russell – Antonelli Ferrari: Leclerc – Bearman

Leclerc – Bearman McLaren: Norris – Piastri

Norris – Piastri Racing Bulls: Lawson – Lindblad

Το μόνο που απομένει να ξεκαθαριστεί είναι ποιοι θα βρουν θέση σε ομάδες όπως η Haas ή η Sauber, που μένουν με ερωτηματικά οδηγών.

Τι κρατάμε;

Η Red Bull επιστρέφει στη λογική των «δικών της» ταλέντων με τον Hadjar.

Ο Tsunoda αποχωρεί έπειτα από μια πενταετία που έδειξε δυναμική αλλά όχι συνέπεια.

Ο Arvid Lindblad γίνεται ο νεότερος rookie της F1 το 2026.

Το grid της επόμενης χρονιάς προμηνύεται πιο φρέσκο, πιο επιθετικό και με νέα ιεραρχία.

