Επίσημο: Με τους Perez και Bottas η Cadillac στη Formula 1

Λίγο πριν κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1, η Cadillac παρουσιάζει τους οδηγούς της με τη βοήθεια του αγαπημένου star του Χόλυγουντ.

H Cadillac μπαίνει στον μαγικό κόσμο της F1 με ένα δυναμικό δίδυμο οδηγών

Έξτρα αίγλη στην παρουσίαση των οδηγών έδωσε ο αστέρας του Χόλυγουντ, Keanu Reaves

Γνωστός στο κοινό από τις δεκάδες ταινίες του και αγαπητός από όλους, ο Keanu είναι και μεγάλος fan της ταχύτητας

Οι καιροί που οι λέξεις “Formula 1” και “ΗΠΑ” έμπαιναν μαζί σε πρόταση μόνο σε… ανέκδοτο πέρασαν και επίσημα, αφού, όπως επιβεβαιώθηκε πριν περίπου 9 μήνες, η Cadillac θα γίνει η πρώτη αμερικάνικη ομάδα που θα συμμετέχει στo κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού από το 2026.

Τώρα, η Cadillac επιβεβαίωσε και το ρόστερ των οδηγών που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας το όραμα του Andretti, με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Μπότας και Πέρες με τη φωνή του Keanu Reaves

Η Cadillac κατάφερε να μπει και επίσημα στο grid της F1, ξεκινώντας από το 2026, μετά από μεγάλη προσπάθεια και την απόρριψη του project του Andretti. Τα μονοθέσια της Cadillac θα τροφοδοτούνται από κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων της Ferrari μέχρι η τελευταία να αναπτύξει τα δικά της, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών.

Όσον αφορά τους οδηγούς στους οποίους η Cadillac θα στηριχτεί στο ντεμπούτο της, αυτοί είναι ο Βάλτερι Μπότας και ο Σέρχιο Πέρες.

Κεφάλαιο Πέρες

Ο Σέρχιο Πέρες έφυγε… κακήν κακώς από τη Red Bull, αφού η άσχημή του απόδοση ουσιαστικά στέρησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών από την ομάδα. Ο μεξικανός συγκέντρωσε μόλις 49 βαθμούς στα τελευταία 18 γκραν πρι και μόλις τέσσερα βάθρα, μια χαοτική διαφορά σε σύγκριση με τα 14 του Φερστάπεν. Ο μεξικανός ήταν επίσης ο μόνος οδηγός μίας εκ των τεσσάρων μεγάλων ομάδων που δεν σημείωσε νίκη, με αποτέλεσμα η Red Bull να μείνει 77 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια McLaren.

Τώρα, ο Πέρες θα έχει μια ευκαιρία για εξιλέωση, οδηγώντας με τα χρώματα της Cadillac.

Κεφάλαιο Μπότας

Ο Φινλανδός έμεινε ελεύθερος από τη Sauber μετά το GP του Άμπου Ντάμπι, με το οποίο «έπεσε η αυλαία» του 2024. Όταν η Sauber επέλεξε να μην ανανεώσει τον Μπότας για το 2025, ο Φινλανδός άρχισε συζητήσεις με τη Mercedes για τη θέση του αναπληρωματικού, σε μια προσπάθεια να μείνει κοντά στη Formula 1.

Ο Μπότας τελικά τα κατάφερε, αφού θα τον ξαναδούμε να αγωνίζεται για την Cadillac από το 2026.

Πηγή: Motorsport.com

