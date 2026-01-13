quattroruote-icon
FORMULA 1

F1 2026: Όλες οι ημερομηνίες παρουσίασης των ομάδων

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Autotypos Team
f1-2026-oles-oi-imerominies-parousiasis-ton-omadon-788804

Δείτε πότε θα παρουσιάσουν οι ομάδες της F1 τα καινούργια τους μονοθέσια για το 2026

Μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς, νέες ομάδες και φυσικά, νέα μονοθέσια! Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 βρίσκεται ήδη «στα σκαριά» και αναμένεται να ανεβάσει το ενδιαφέρον στα «κόκκινα».

Οι ομάδες έχουν ήδη ανακοινώσει το πότε θα αποκαλύψουν τα νέα τους μονοθέσια. Σημειώστε την ημερομηνία για να μην χάσετε την παρουσίαση της αγαπημένης σας ομάδας!

Red Bull & Racing Bulls: 15 Ιανουαρίου

Τον χορό των παρουσιάσεων «σύρουν» οι ομάδες των, Red Bull και RB, κάτι που θα δούμε την Πέμπτη (15/01). Oι δύο αδερφές ομάδες θα αποκαλύψουν από κοινού τα liveries των νέων τους μονοθέσιων σε μια κοινή εκδήλωση με τη Ford, η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη των Red Bull Powertrains σε συνεργασία με την αμερικανική μάρκα.

Haas: 19 Ιανουαρίου

Ενώ αρχικά είχε προγραμματίσει την αποκάλυψη του νέου της μονοθέσιου για τις 23 Ιανουαρίου, η Haas άλλαξε την ημερομηνία για τις 19, αφού «έπεφτε» μαζί με την Alpine και τη Ferrari. Η αμερικανική ομάδα θα δημοσιεύσει τώρα ψηφιακές απεικονίσεις και βίντεο του νέου της livery, τα οποία θα είναι τα πρώτα με τον νέο χορηγό, Toyota Gazoo Racing (TGR), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 19 Ιανουαρίου.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Audi Revolut F1 Team (@audif1)

Audi & Honda: 20 Ιανουαρίου

Η Audi είναι μια από τις νέες ομάδες που θα δούμε το 2026, με την ομάδα της Sauber να μετονομάζεται σε Audi Revolut F1 σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ντεμπούτα στην F1. Η Audi θα το γιορτάσει αναλόγως, με μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου

Την ίδια μέρα η Honda θα παρουσιάσει το νέο της κινητήριο σύνολο στο Τόκιο, ξεκινώντας έτσι την αποκλειστική της συνεργασία με την ομάδα της Aston Martin μετά τη διακοπή των συνεργασιών της με την Red Bull στα τέλη του 2025.

Mercedes: 22 Ιανουαρίου

Η γερμανική ομάδα θα παρουσιάσει το νέο της μονοθέσιο στις 22 Ιανουαρίου, λίγο πριν ξεκινήσει τις πρώτες της δοκιμές. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης.

Alpine, Ferrari: 23 Ιανουαρίου

Μία μέρα μετά την παρουσίαση της Mercedes θα ακολουθήσουν αυτές των, Alpine και Ferrari. Η παρουσίαση της πρώτης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Βαρκελώνη. Αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά της συνεργασίας της γαλλικής ομάδας με τη Mercedes, από την οποία θα προμηθευτεί τους νέους της κινητήρες.

Η Ferrari θα μας δείξει για πρώτη φορά το νέο της livery στις 23 Ιανουαρίου στο Φιοράνο, με τον επικεφαλής της ομάδας, Fred Vasseur, να αποκαλύπτει πως η συναρμολόγηση του μονοθέσιου θα ολοκληρωθεί μια μέρα πριν, στις 22/01.

Williams: 3 Φεβρουαρίου

Η Williams επιβεβαίωσε ότι θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο για τη σεζόν του 2026 στις 3 Φεβρουαρίου. Η βρετανική ομάδα θα ξεκινήσει τη σεζόν με ένα livery στα χρώματα που ψηφίστηκαν από τους οπαδούς της.

Cadillac: 8 Φεβρουαρίου

Μετά από προσπάθειες χρόνων, η Cadillac κατάφερε να γίνει η 11η ομάδα στο grid της F1, ξεκινώντας από το 2026. Η αμερικάνικη ομάδα είναι αποφασισμένη να κάνει ένα δυναμικό «μπάσιμο» στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάτι που επιβεβαιώνει η επιλογή της να το κάνει με ένα διαφημιστικό κατά τη διάρκεια του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου.

Aston Martin & ΜcLaren: 9 Φεβρουαρίου

Η ομάδα της Aston Martin θα παρουσιάσει το νέο της μονοθέσιο στις 9 Φεβρουαρίου, το οποίο είναι και το πρώτο που σχεδιάστηκε από τον Adrian Newey. H εκδήλωση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά της γραφεία στο Silverstone.

Τέλος, η πρωταθλήτρια McLaren θα μας δείξει για πρώτη φορά το μονοθέσιο με το οποίο θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της την ίδια μέρα με την Aston Martin, με τον πρωταθλητή, Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι να παραβρίσκονται στην εκδήλωση στο Μπαχρέιν, η οποία θα μεταδοθεί μέσω livestream.

Πηγή: Motorsport.com

#F1
