F1: Άκου για πρώτη φορά το μονοθέσιο της Audi να παίρνει μπροστά (video)

O νέα μονάδα ισχύος της Audi «βρυχάται» για πρώτη φορά – Η F1 έτοιμη να καλωσορίσει άλλον έναν γερμανικό γίγαντα στο grid

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο fire-up του κινητήρα που θα τροφοδοτεί τα μονοθέσια της Audi Revolut τη σεζόν του 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της γερμανικής μάρκας λίγο πριν την αρχή του ταξιδιού της στη Formula 1.

Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Audi στο Hinwil και αποτέλεσε την πρώτη φορά που το νέο κινητήριο σύνολο λειτούργησε πλήρως ενσωματωμένο στο σασί του νέου μονοθεσίου.

Ένα θεμελιώδες ορόσημο

Το πρώτο fire-up αποτελεί θεμελιώδες ορόσημο σε κάθε πρόγραμμα της F1, καθώς επικυρώνει την πολυετή εξέλιξη του project και επιβεβαιώνει την επιτυχημένη ενσωμάτωση των βασικών συστημάτων. Για το project της Audi στη Formula 1, το συγκεκριμένο ορόσημο αποτελεί το απτό αποτέλεσμα εντατικής, διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ του τμήματος συστημάτων κίνησης στο Neuburg της Γερμανίας, της ομάδας πλαισίου στο Hinwil της Ελβετίας, καθώς και του νέου Τεχνικού Κέντρου στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όπου το μονοθέσιο «παίρνει ζωή» για πρώτη φορά, την κορύφωση της δουλειάς και της αφοσίωσης εκατοντάδων ανθρώπων σε όλο το εύρος του project.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου θέτει μια σταθερή τεχνική βάση, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών στη Formula 1 το 2026. Η επιτυχής λειτουργία της ενσωματωμένης μονάδας ισχύος αποτελεί σαφή ένδειξη της ακρίβειας και της αποφασιστικότητας με τις οποίες προχωρά το project.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε: «Για την Audi, η είσοδος στη Formula 1 αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης ανανέωσης της μάρκας. Το συγκεκριμένο ορόσημο εκφράζει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία “Vorsprung durch Technik” και αποτελεί αποτέλεσμα άψογης ομαδικής συνεργασίας και αδιάκοπης επιδίωξης της κορυφής. Το project λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής για τον οργανισμό, καλλιεργώντας υπερηφάνεια, ενθουσιασμό και ενισχύοντας την ταυτότητα της μάρκας. Με το fire-up, η σκληρή δουλειά των ομάδων σε Hinwil, Neuburg και Bicester αποκτά πλέον πραγματική υπόσταση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αγωνιστική ιστορία της Audi».

Ο Mattia Binotto, Επικεφαλής του Audi F1 Project, ανέφερε: «Ένα fire-up είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, όμως αυτό σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Είναι το απτό αποτέλεσμα της κοινής μας φιλοδοξίας και της αφοσιωμένης δουλειάς των ομάδων μας σε Neuburg και Hinwil. Το να βλέπεις όλα τα στοιχεία του μονοθεσίου να λειτουργούν μαζί για πρώτη φορά προσδίδει τεράστια ενέργεια σε ολόκληρο το project. Έχουμε δημιουργήσει μια στέρεη βάση για ένα μακρύ ταξίδι, το οποίο θα καθοδηγείται από τη διαρκή μας επιδίωξη για βελτίωση».

Ο Jonathan Wheatley, Team Principal της Audi Revolut F1 Team, δήλωσε: «Το επιτυχημένο fire-up αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την ποιότητα της δουλειάς και της συνεργασίας σε όλα τα τμήματα. Δίνει ώθηση σε ολόκληρη την ομάδα και προσφέρει σαφή κατεύθυνση καθώς προχωρούμε στις επόμενες φάσεις εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που το μονοθέσιο θα βγει για πρώτη φορά στην πίστα. Το επίτευγμα αυτό φέρνει στο επίκεντρο τον πρώτο μας αγώνα στη Μελβούρνη και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε ως μία ενιαία ομάδα».

Με την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου, η Audi Revolut F1 Team συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της για τη σεζόν του ντεμπούτου της. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η παγκόσμια παρουσίαση της ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026, όπου θα αποκαλυφθεί επίσημα η τελική αγωνιστική εμφάνιση (livery) και η οπτική ταυτότητα στην πίστα, ενόψει της πρώτης κοινής δοκιμαστικής περιόδου στη Βαρκελώνη στα τέλη του μήνα.

