F1: Αλλαγή ώρας για το Grand Prix του Μαϊάμι – Ο λόγος

Η FIA ανακοίνωσε αναγκαστική αλλαγή ώρας για το Grand Prix F1 του Μαϊάμι λόγω φόβων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα

Η FIA μεταφέρει νωρίτερα την ώρα εκκίνησης του GP F1 στο Μαϊάμι λόγω καταιγίδας. Οι εμπλεκόμενοι στη Formula 1 συμφώνησαν ο αγώνας να ξεκινήσει τρεις ώρες νωρίτερα, καθώς επερχόμενες καταιγίδες απειλούν να διαταράξουν το πρόγραμμα.

Το Grand Prix του Μαϊάμι θα ξεκινήσει στη 13:00 τοπική ώρα την Κυριακή (20:00 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τρεις ώρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, ως απάντηση στις επικείμενες καιρικές συνθήκες.

Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή

Για το απόγευμα της Κυριακής προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, γι’ αυτό και η διοίκηση της Formula 1, η FIA και οι διοργανωτές του Grand Prix του Μαϊάμι συναντήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου για να συζητήσουν πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα. Καθώς οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν σταδιακά μέσα στην ημέρα, αποφασίστηκε η εκκίνηση του αγώνα να μεταφερθεί στις 13:00 τοπική ώρα, δίνοντας στους υπεύθυνους του αγώνα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρωθεί κανονικά.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday’s Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

«Αυτή η απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή διακοπή του αγώνα και να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του Grand Prix υπό τις καλύτερες συνθήκες, καθώς και για να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών, των οπαδών, των ομάδων και του προσωπικού», ανέφερε κοινή δήλωση της διοίκησης της F1 και της FIA.









Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Formula 1 είναι η απειλή κεραυνών, καθώς οι τοπικοί κανονισμοί ορίζουν ότι αν σημειωθεί κεραυνός σε ακτίνα οκτώ μιλίων από τον χώρο διεξαγωγής, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί και όλοι οι θεατές και το προσωπικό να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί μόνο αφού περάσουν 30 λεπτά χωρίς να πέσουν νέοι κεραυνοί στην περιοχή.

Αλλαγές στα μονοθέσια

Η FIA έχει επίσης κηρύξει συνθήκες κινδύνου λόγω βροχής πριν από την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών, στο πλαίσιο ενός νέου πρωτοκόλλου για το 2026, το οποίο ενεργοποιείται όταν η πιθανότητα βροχής ξεπερνά το 40%.

Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει στις ομάδες να προχωρήσουν σε επιπλέον αλλαγές στα μονοθέσια υπό καθεστώς parc fermé, οι οποίες κανονικά απαγορεύονται από τους κανονισμούς. Οι ομάδες μπορούν πλέον να αυξήσουν το ύψος από το έδαφος για να προσαρμοστούν σε βρεγμένες συνθήκες, καθώς και να ρυθμίσουν τη γωνία του εμπρός πτερυγίου για το Straight Mode.

Αν κατά τη διάρκεια του αγώνα οι υπεύθυνοι κηρύξουν συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μονοθεσίων. Σε αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν το boost mode, η ισχύς του MGU-K θα μειωθεί από 350kW σε 250kW και το Straight Mode θα μπορεί να ενεργοποιείται μόνο στην εμπρός πτέρυγα και όχι στην πίσω.