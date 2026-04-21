quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
FORMULA 1

F1: Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στα μονοθέσια

ΤΡΙΤΗ | 21.04.2026
Autotypos Team
f1-analytika-oles-oi-allages-pou-tha-ginoun-sta-monothesia-716499

Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026 θα τεθούν σε ισχύ με αρχή το Γκραν Πρι του Μαϊάμι

Μια σειρά από αλλαγές και βελτιώσεις στους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026 συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια διαδικτυακού meeting μεταξύ της FIA, των επικεφαλής των ομάδων, των CEOs των κατασκευαστών και της FOM τη Δευτέρα.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση προέκυψαν από σειρά διαβουλεύσεων τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ της FIA και των τεχνικών εκπροσώπων κατόπιν εισηγήσεων από τους οδηγούς της F1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλαγές σε τέσσερις βασικές ενότητες

Όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση της FIA, οι προτάσεις που συμφωνήθηκαν – και παρουσιάζονται παρακάτω σε τέσσερις βασικές ενότητες – θα τεθούν σε ισχύ από το Γκραν Πρι του Μαϊάμι, με εξαίρεση τις αλλαγές στις εκκινήσεις των αγώνων, οι οποίες θα δοκιμαστούν στο Μαϊάμι και θα υιοθετηθούν βάσει αναλύσεων και feedback.

Οι συζητήσεις για πιθανές προσαρμογές βασίστηκαν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν 2026 σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία.

F1 αλλαγές στους κανονισμούς

1) Κατατακτήριες δοκιμές

Προσαρμογές θα πραγματοποιηθούν στις παραμέτρους διαχείρισης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της μέγιστης επιτρεπόμενης επαναφόρτισης από 8 MJ σε 7 MJ. Στόχος είναι η μείωση της υπερβολικής ανάκτησης ενέργειας και η ενθάρρυνση πιο σταθερής “flat-out” οδήγησης. Με αυτή την αλλαγή, η μέγιστη διάρκεια superclip μειώνεται σε περίπου δύο έως τέσσερα δευτερόλεπτα ανά γύρο.

Η μέγιστη ισχύς superclip αυξάνεται στα 350 kW (από 250 kW), μειώνοντας περαιτέρω τον χρόνο που ξοδεύεται σε επαναφόρτιση και κάνοντας ευκολότερη τη ζωή των οδηγών στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας. Η αλλαγή αυτή θα ισχύει και σε συνθήκες αγώνα.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Παράλληλα, ο αριθμός των αγώνων όπου μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά χαμηλότερα όρια ενέργειας αυξήθηκε από 8 σε 12, επιτρέποντας μεγαλύτερη προσαρμογή στα χαρακτηριστικά κάθε πίστας.

2) Αγώνας

Η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς μέσω του Boost σε συνθήκες αγώνα περιορίζεται πλέον στα +150 kW (ή στο τρέχον επίπεδο ισχύος του μονοθεσίου κατά την ενεργοποίηση, εάν είναι υψηλότερο), περιορίζοντας τις ξαφνικές διαφορές απόδοσης.

H MGU-K παραμένει στα 350 kW στις βασικές ζώνες επιτάχυνσης (από την έξοδο της στροφής μέχρι το σημείο φρεναρίσματος, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προσπεράσεων), αλλά θα περιορίζεται στα 250 kW στα υπόλοιπα σημεία της πίστας.

Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τις υπερβολικές ταχύτητες προσέγγισης, ενώ παράλληλα διατηρούν τις ευκαιρίες για προσπεράσεις και τα γενικά χαρακτηριστικά απόδοσης.

3) Εκκινήσεις αγώνων

Αναπτύχθηκε ένα νέο σύστημα «ανίχνευσης εκκίνησης με χαμηλή ισχύ», το οποίο μπορεί να εντοπίσει μονοθέσια με ασυνήθιστα χαμηλή επιτάχυνση αμέσως μετά την εκκίνηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ενεργοποιείται αυτόματα η MGU-K για να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο επιτάχυνσης και να μειώνεται ο κίνδυνος ατυχήματος λόγω των μεγάλων διαφορών, χωρίς να παρέχεται κανένα πλεονέκτημα.

Εισάγεται επίσης ένα νέο σύστημα προειδοποίησης, το οποίο ενεργοποιεί τα φώτα (πίσω και πλαϊνά) στα επηρεαζόμενα μονοθέσια, για να προειδοποιεί τους οδηγούς που ακολουθούν. Εφαρμόζεται ακόμη η μηδενική επαναφορά του μετρητή ενέργειας στην αρχή του γύρου σχηματισμού, για να διορθωθεί μια προηγούμενη ασυνέπεια του συστήματος.

4) Συνθήκες βροχής

Η θερμοκρασία των κουβερτών ελαστικών για την ενδιάμεση γόμα (intermediate) αυξήθηκε, μετά από σχόλια των οδηγών, ώστε να βελτιωθεί το κράτημα και η επίδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα. Η μέγιστη ανάπτυξη του ERS θα μειωθεί, περιορίζοντας τη ροπή και βελτιώνοντας τον έλεγχο του μονοθεσίου σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Τα συστήματα πίσω φωτισμού απλοποιήθηκαν, με πιο καθαρά και σταθερά οπτικά σήματα, ώστε να βελτιωθεί η ορατότητα και ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών που ακολουθούν σε δύσκολες συνθήκες.

Οι τελικές αυτές προτάσεις θα τεθούν τώρα σε ηλεκτρονική ψηφοφορία ενώπιον του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, πριν από την προγραμματισμένη εφαρμογή τους.

Πηγή: Formula1.com

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#FIA
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις