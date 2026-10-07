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FORMULA 1

F1: Αναλυτικά το πρόγραμμα του GP Σιγκαπούρης – Πού θα το δεις;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 07.10.2026
Autotypos Team
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Το 17ο Grand Prix της φετινής σεζόν της F1 έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο – Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων

Το 17ο Grand Prix της Formula 1 πραγματοποιείται στη Σιγκαπούρη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 15:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές θα μεταδοθούν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Ο αγώνας διεξάγεται στη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης. Έγινε για πρώτη φορά το 2008 και έγραψε ιστορία ως το πρώτο νυχτερινό Grand Prix, με νικητή τότε τον Φερνάντο Αλόνσο. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί άλλοι 16 αγώνες εκεί, καθώς το 2020 και το 2021 ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας. Πολυνίκης στη συγκεκριμένη πίστα είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 5 νίκες. Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση αυτή την Κυριακή, περισσότερες νίκες έχει ο Λιούις Χάμιλτον με 4, ο Αλόνσο έχει κερδίσει 2 φορές, ενώ πέρυσι νικητής ήταν ο Τζορτζ Ράσελ.

Για πρώτη φορά το GP Σιγκαπούρης θα έχει διαμόρφωση Sprint. Η παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας είναι πιθανή – πέρυσι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του αγώνα που δεν εμφανίστηκε.

Απαιτητική πίστα και φωτισμός

Από άποψη φυσικής κατάστασης, ο αγώνας αποτελεί απαιτητική πρόκληση για τους οδηγούς, καθώς τα επίπεδα υγρασίας μπορεί να είναι τόσο υψηλά που δυσκολεύουν την αναπνοή. Το σύστημα φωτισμού της διαδρομής διαθέτει πάνω από 1.500 προβολείς LED, τοποθετημένους σε ύψος 10 μέτρων με απόσταση 32 μέτρων μεταξύ τους. Η ένταση φωτισμού φτάνει τα 3.000 κεριά (ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει περίπου 800, ενώ ο δημόσιος οδικός φωτισμός γύρω στα 30).

Το σύστημα εγκαθίσταται μόνο για το Σαββατοκύριακο του αγώνα και χρειάζεται περίπου τέσσερις μήνες για να τοποθετηθεί.

Ο αγώνας παραδοσιακά συχνά φτάνει το χρονικό όριο. Από το 2023 άλλαξε η χάραξη της πίστας και οι στροφές μειώθηκαν από 23 σε 19, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη χρονική διάρκεια (100 λεπτά πέρυσι).

Βαθμολογία

Μετά την εγκατάλειψη του Ράσελ στο Μπαχρέιν, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμοί Βαθμολογία Κατασκευαστών Βαθμοί
Αντονέλι 320 Mercedes 556
Ράσελ 236 Ferrari 405
Χάμιλτον 214 McLaren 316
Λεκλέρκ 191 Red Bull Racing 298
Νόρις 188 Racing Bulls 90
Φερστάπεν 188 Alpine 68
Πιάστρι 128 Haas 27

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων:

Session Ημερομηνία Ώρα Κανάλι
FP1 9/10 11:30 ANT1+
Sprint Qualifying 9/10 15:30 ANT1+
Sprint 10/10 12:00 ANT1+
Qualifying 10/10 16:00 ANT1+
Race 11/10 15:00 ΑΝΤ1, ANT1+
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#F1
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