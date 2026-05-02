F1: Άνετο 1-2 για τη McLaren στο Sprint του Μαϊάμι

Κυριαρχία για τη McLaren στο Sprint Race του Μαϊάμι, με τον πρωταθλητή Λάντο Νόρις να επιστρέφει στις νίκες

Δια περιπάτου νίκη για τον Λάντο Νόρις στο Sprint Race του Μαϊάμι, με τον Όσκαρ Πιάστρι να ολοκληρώνει το 1-2 για την ομάδα της McLaren.

Στην 3η θέση τερμάτισε η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ, με τον Ράσελ να μένει 4ος σε έναν αγώνα όπου η δύο Mercedes δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν σε ρυθμό τις McLaren.

Στην 5η θέση ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), με τη Mercedes του Κίμι Αντονέλλι να μένει στην 6η.

Χάμιλτον (Ferrari), Gasly (Alpine), Hadjar (Red Bull) και Colapinto (Alpine) συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Ακολουθούν τα προκριματικά για το GP του Μαϊάμι, στις 23:00 ώρα Ελλάδας ζωντανά στον ANT1+.